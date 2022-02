Russland und Ukraine – der Krise mit CFDs kontern

Florian Eberhard, Marktanalyst bei GKFX

Das Säbelrasseln zwischen Russland und der Ukraine belastet die Finanzmärkte und treibt die Anleger weg von Aktien. Der für das Brokerhaus GKFX tätige, unabhängige Marktanalyst Florian Eberhard erklärt, warum man sich auch während einer Krise oder gar eines drohenden Krieges nicht vom Börsenparkett verabschieden muss - wenn man es richtig angeht.

München, am 10. Februar 2022. Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland sind nicht nur aus geopolitischer und gesellschaftlicher Sicht brandgefährlich, sondern auch für die Finanzmärkte. Zahlreiche Börsianer flüchten bereits aus den osteuropäischen Märkten und auch sonst treiben die Kriegsängste den Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht.

Reaktionen, die Florian Eberhard, als unabhängiger Marktanalyst für das Brokerhaus GKFX tätig, nachvollziehen kann: „Sollte es zu einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine kommen, so wäre das ein großer Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Zudem drohte US-Präsident Biden Russland massive Konsequenzen und Wirtschaftssanktionen im Falle eines Einmarsches an“. Zu diesen Sanktionen könnten laut Eberhard der Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift, der Abbruch des Pipelineprojekts Nord Stream 2 sowie das Einfrieren von Vermögenswerten fallen. „Die Finanzmärkte würden auf ein Kriegsszenario sehr schnell mit fallenden Indizes und steigenden Gold- und Energiepreisen reagieren“, so Eberhard. Diese Entwicklung lässt sich bereits jetzt schon beobachten: So flüchteten sich etwa viele Anleger bereits in die „Krisenwährung“ Gold.1

Am heftigsten würde sich ein Krieg sicherlich auf die Energierohstoffe auswirken. Eberhard: „Russland versorgt weite Teile Europas mit Öl und Gas. Die Ukraine ist zudem ein wichtiges Transitland für beides. Der Erdgaspreis dürfte dann besonders betroffen sein. Aufgrund der gestiegenen Gaspreise im Sommer 2021 gab es in dieser Zeit wenig Anreiz, Gas für den Winter in Europa einzuspeichern. Die Erdgasspeicher sind zudem nur zu etwas über 40 Prozent gefüllt. Das dürfte die Situation im Falle einer Versorgungsunterbrechung noch einmal verschärfen“.

Krisen mit CFDs begegnen

Einer Krise mit der Flucht in so genannte „sichere Häfen“, wie Gold beispielsweise, oder gar der gänzlichen Abkehr vom Börsenparkett zu begegnen, ist jedoch nicht immer sinnvoll oder praktikabel. „Man müsste bestehende Investments etwa teilweise im Minus schließen, obwohl man weiß, dass eine Krise immer nur ein Phänomen mit einer gewissen Halbwertszeit ist“, so Eberhard. Der CFD (Differenzkontrakt) ist hingegen von Natur aus auf unruhige Märkte ausgelegt. „Mit einem CFD kann der Privatanleger schnell und gezielt spekulativ auf solche Szenarien setzen. Der Vorteil hierbei ist die große Hebelwirkung bei geringem Kapitaleinsatz. Wenn ohnehin mit großen Marktbewegungen gerechnet wird, dann kann durch die Hebelwirkung schon mit geringem Kapitaleinsatz ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt werden. Natürlich wirkt ein Hebel immer in beide Richtungen und es besteht auf der anderen Seite auch ein entsprechendes Risiko“, erklärt Eberhard. Der Trader könne aber nicht nur auf steigende Energiepreise spekulieren. „Mit dem CFD kann man auch bei fallenden Kursen profitieren, also auch im Falle eines Krieges“, so der Marktanalyst weiter.

In Krisenzeiten ist Hedging ratsam

Privatanleger sollten bei derartigen Krisen generell auf eine temporäre Portfolioabsicherung setzen und so genanntes „Hedging“ betreiben. Mit einem CFD stünden dem Anleger zwei unterschiedliche Absicherungs-Strategien zur Wahl: „Es gibt den so genannten Full-Hedge, bei dem der Trader seine vollständigen offenen Positionen absichert und seinen Gewinn und Verlust quasi einfriert, um die Krise auszusitzen. Dabei wird einfach eine gleichgroße Position in der Gegenrichtung eröffnet“, so Eberhard. Wem das zu kompliziert ist, der bekommt mit der GKFX Erweiterung „Mini Terminal“ ein Tool an die Hand, welches diese Absicherung mit einem einzigen Knopfdruck erledigt.

„Die zweite Möglichkeit sind partielle Hedgingstrategien, bei dem nur ein Teil des Portfolios abgesichert wird. Sollte es zu Marktverwerfungen kommen, so werden mit dieser Vorgehensweise immerhin noch Verluste minimiert“, so Eberhard abschließend.

