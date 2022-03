Russland und Gold

Ein bekannter Investor, Frank Holmes von U.S. Global Investors, schätzte zwar russische Aktien, will aber vorerst Abstand davon nehmen

Ein Vermögen von mehr als vier Milliarden US-Dollar verwaltet die Investmentgesellschaft von Frank Holmes. In Russland investieren will er aber erst wieder, wenn der Kreml unter einer neuen Führung steht. Die günstige Bewertung und die attraktiven Dividenden russischer Aktien müssen jetzt leider außer Acht gelassen werden, so Frank Holmes. Er verweist auf die Entwicklung der Zentralbankreserven im letzten Jahrzehnt. Dies zeige, dass die Invasion der Ukraine wohl schon länger geplant war. Noch 2010 waren nur 7,4 Prozent der offiziellen Reserven Russlands in Form von Gold vorhanden. Bis Ende der 2010er Jahre waren die Goldreserven bereits auf rund 23 Prozent angewachsen. Gleichzeitig reduzierte Russland US-Dollar- und Schuldenbestände im großen Stil.





Bei den Zentralbanken steht Russland nun an fünfter Stelle der Liste mit den offiziellen Goldschätzen mit einer Summe von mehr als 2.298 Tonnen Gold. Das meiste Gold besitzen die USA, gefolgt von Deutschland, Italien, Frankreich und eben Russland. Gold ist aber völlig unpolitisch, es steht für Reichtum und Sicherheit. Gold war das Motiv von Feldzügen und Kriegen. Und Gold ist für private Anleger in Krisenzeiten der sichere Hafen. Vor allem, wenn wie jetzt durch die Inflation das Ersparte immer mehr an Wert verliert. In Deutschland ging im ersten Halbjahr 2021 die größte Menge an Gold seit 2009 über den Ladentisch. Nicht nur physisches Gold, auch die Goldunternehmen, die Goldprojekte besitzen, profitieren von einem hohen Goldpreis. Daher ein Blick auf Karora Resources. Für 2022 wird eine Produktion von 110.000 bis 135.000 Unzen Gold erwartet. Das Gold kommt aus den Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien. Im Yukon ist Victoria Gold der führende Goldproduzent mit seiner Dublin Gulch-Liegenschaft. Diese beinhaltet zwei erfolgreiche Goldminen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/) und Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).





