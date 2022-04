Russland kauft wieder Gold

Nun kauft Russland für einen festen Preis bei lokalen Banken Gold

Im März kauften Russen enorm viel Gold, denn der Rubel verlor an Wert und Ersparnisse sollten geschützt werden. Mit den neuen Käufen durch die russische Zentralbank ist ein Festpreis von 52 US-Dollar je Gramm verbunden. Der wahre Marktwert liegt bei rund 68 US-Dollar. Da fragt sich welche Absichten da wohl dahinterstecken. Laut Aussage der dortigen Zentralbank sei Gold die „ideale Alternative“ zum US-Dollar. Der Festpreis erinnert an die Zeiten des Goldstandards in den USA zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Dieser fand 1973 mit Richard Nixon nach 40 Jahren ein Ende. Vielleicht will Russland jetzt den Rubel mit Gold koppeln. Es würde Finanzierungen außerhalb des US-Dollar-Bereiches erleichtern. Und es wäre einfacher Sanktionen aus dem Weg zu gehen. Hat doch gerade das US-Finanzministerium alle Goldgeschäfte mit der russischen Zentralbank verboten.

Vielleicht gibt es auch Pläne Russlands sich das Gas in Gold bezahlen zu lassen. Inwieweit der von Russland aufgebaute Goldschatz gegen Sanktionen hilft, ist allerdings fraglich. Zwar ist, nachdem die Hälfte etwa der russischen Devisenreserven nicht mehr zugänglich ist, die Goldreserve in den landeseigenen Tresoren. Doch wäre es schwierig für die russische Zentralbank große Mengen Gold zu verkaufen und so den Rubel zu stützen, denn so liquide ist der Goldmarkt nicht. Jedenfalls hat der von Russland angezettelte Krieg zwei Seiten, einmal die Sache mit der Ukraine und zum anderen ist es ein Wirtschaftskrieg. Und wie so oft spielt Gold eine wichtige Rolle. Auch für den Einzelnen bedeutet ein kleiner Goldschatz eine gewisse Sicherheit. Auf Gold setzen gelingt auch mit den Werten der Goldgesellschaften, die für den Nachschub sorgen können, wie etwa die Goldproduzenten Caledonia Mining oder OceanaGold. Caledonia Mining zahlt Dividenden und produziert erfolgreich in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe unter Beteiligung einheimischer Investoren. OceanaGold besitzt Liegenschaften auf den Philippinen, in den USA und in Neuseeland.

