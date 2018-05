Russland: Wirtschaft wächst weiter mit 1,5 bis 2% p.a

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Russland stieg im März erwartungsgemäß etwas, nachdem sie im Februar auf ein Rekordtief gefallen war (2,4% nach 2,2%), so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".

Die Einzelhandelsumsätze hätten sich leicht verbessert; die Industrieproduktion hingegen habe an Dynamik verloren und etwas unter den Erwartungen gelegen. Auch der Einkaufsmanagerindex als Vorlaufindikator habe sich zuletzt abgeschwächt. US-Präsident Trump habe die Anfang April angekündigten scharfen Wirtschaftssanktionen ein wenig entschärft, habe aber zuletzt schon wieder neue Maßnahmen gegen Russland angekündigt.

Unverhohlenen Druck übe Washington inzwischen auch auf Deutschland aus: Deutschland solle den Bau der bereits genehmigten Nordstream2-Pipeline verhindern; im Gegenzug wären die USA dann bereit, über ein neues Handelsabkommen mit der EU zu sprechen und von den angedrohten Importzöllen für Stahl, Aluminium und vor allem Autos abzusehen. Die Sanktionen würden natürlich Spuren in Russlands Wirtschaft hinterlassen. Sie würden etwa dringend benötigte Investitionen und technologische Zusammenarbeit mit westlichen Unternehmen erschweren.

Aufgrund des schwächeren Russischen Rubels habe die Notenbank zunächst auch nicht wie geplant die Zinsen weiter senken können. Der steigende Ölpreis gebe der russischen Wirtschaft aber zusätzlichen Schub und verbessere die Finanzlage des Staates. Der zwangsweise Verzicht auf bestimmte Importgüter forciere die Entwicklung russischer Alternativen und die Zusammenarbeit mit asiatischen Partnerländern. Russlands Aktienmarkt habe sich von dem Einbruch nach den Sanktionen recht gut erholt. Der MOEX Index (früher MICEX) in Moskau sei im April per Saldo sogar um 1,6% gestiegen und sei inzwischen wieder nahe seiner Allzeithochs. Der in Dollar notierende RTS-Index habe aufgrund des schwächeren Rubel im April hingegen deutlich nachgegeben (minus 7,6%). (em-report Mai 2018) (24.05.2018/ac/a/m)