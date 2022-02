Russland, Ukraine und wie die Zentralbanken reagieren könnten

Es droht eine totale Invasion Russlands, dies wiederum könnte zu fatalen Entscheidungen der Zentralbanken führen

Die Zeichen stehen auf Sturm. Steigende Energiepreise und wirtschaftliche Folgeschäden drohen. Die Zentralbanken haben ihre Geldpolitik zwecks Inflationsbekämpfung gestrafft. Sollten nun die Gas- und Ölpreise weiter steigen aufgrund des Russland-Ukraine-Debakels, dann würde dies die Inflationsprobleme noch verschärfen und die Zentralbanken veranlassen die Straffungsaktivitäten zu beschleunigen. Dies gilt insbesondere für die US-Notenbank. Die Europäische Zentralbank dürfte sich dagegen eher mehr zurückhalten, um nicht durch höhere Zinsen neben den steigenden Energiekosten die Konjunktur stark abzuwürgen. Immerhin sind die Ölpreise bereits auf ein Siebenjahreshoch gestiegen. Es wird keine leichte Zeit für die Zentralbanken werden, es gilt nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam zu straffen.





Höhere Energiepreise ziehen eine höhere Inflation nach sich, Investitionen nehmen eher ab. Dies alles könnte wie erwähnt auch die Erholung nach der Pandemie schwächen. Und wie die aktuellen Ereignisse zeigen, die Unsicherheiten nehmen zu. Der Goldpreis hat daraufhin einen Sprung nach oben gemacht und mit gut 1.950 US-Dollar je Feinunze den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr erreicht. Der sichere Hafen Gold funktioniert. Das sollten sich Investoren immer vor Augen halten und einen Blick auf aussichtsreiche Goldgesellschaften werfen. Zu diesen gehört Trillium Gold Mines mit einem großen Landpaket (rund 55.000 Hektar) im Red Lake Mining District in Ontario. Bemerkenswerte Goldentdeckungen kann der Red Lake Mining District aufweisen. Dieses hochgradige Gebiet punktet auch mit bester Infrastruktur. Tudor Gold befindet sich ebenfalls mit seinem Treaty Creek-Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia in einem sehr guten Goldgebiet. Fast 18.000 Hektar Land kontrolliert Tudor Gold.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/