Russland/Ukraine: Auswirkungen auf europäische Aktien

Kommentar von Paul O’Connor, Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors



Angesichts der tragischen Ereignisse ist das Anlegervertrauen in die Ermittlung fairer Bewertungen für europäische Aktien und andere Risikoanlagen offensichtlich begrenzt. Solange das politische Szenario so unsicher bleibt, werden die Prognosen über die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Invasion sehr unbeständig bleiben.



Auch wenn die wirtschaftlichen und politischen Aussichten weiterhin extrem unberechenbar sind, zeigen einige wichtige Marktkennzahlen, dass die europäischen Assets inzwischen ein hohes Maß an Unsicherheit eingepreist haben. Die Kurse von Aktien und Devisenoptionen deuten auf einen extremen Pessimismus der Anleger gegenüber Assets der Eurozone hin. Aktien der Eurozone werden jetzt mit einem Abschlag von 25 % gegenüber den 12-Monats-Kurszielen der Analysten gehandelt – ein Grad an Misstrauen, der zuvor nur in der US-Subprime-Krise, der Schuldenkrise in der Eurozone und in den Anfangstagen der Pandemie zu beobachten war.





Diese Ereignisse hatten nachhaltige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Während die Situation in der Ukraine dauerhafte globale Folgen haben könnte, falls sich die politischen Spillover-Effekte ausweiten, könnte sich die Anlegerpsychologie in Richtung eines Aufwärtspotenzials bei europäischen Vermögenswerten verschieben, vorausgesetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Invasion werden als vorübergehend oder regional begrenzt angesehen.Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Alle in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere, Fonds, Sektoren und Indizes stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.