Russland/Ukraine: Auswirkungen auf Investitionen in Schwellenländern

Kommentar von Emerging-Market-Portfoliomanagern Daniel J. Graña und Jennifer James, Janus Henderson Investors



Der Russland-Ukraine-Konflikt hat zu hoher Volatilität an den Märkten geführt, da die Anleger die Unsicherheit eines erheblichen geopolitischen Risikoaufschlags einpreisen. Da Russland auf einigen Märkten ein wichtiger Akteur ist, ist die Inflation bei Öl und Rohstoffen in die Höhe geschnellt.



Als Folge der Ereignisse könnten Innovationen russischer Unternehmen ins Stocken geraten und Investoren die Fundamentaldaten der Unternehmen außer Acht lassen und sich auf geopolitische Risiken fokussieren. Ein eingeschränkter Zugang Russlands zu Kapital über die Anleihen- und Devisenmärkte könnte ebenfalls ein weiteres Problem darstellen.



Es herrscht Ungewissheit. Volatilität sowie Marktschwäche werden wahrscheinlich anhalten, bis zumindest Klarheit über die Sanktionen herrscht.



Öl- und Rohstoffpreise klettern nach oben





Russland spielt eine wichtige Rolle bei Rohöl und Erdgas, weshalb die Energiepreise unter Aufwärtsdruck stehen. Die Preise für Brent-Rohöl überstiegen am 24. Februar zum ersten Mal seit 2014 die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Es könnte sein, dass das Ölkartell OPEC+, zu dem auch Russland gehört, stärker wird und länger Bestand hat. Wir sollten davon ausgehen, dass die Energiepreise mittelfristig höher ausfallen werden als bisher angenommen, da das Vorgehen der OPEC+ zuverlässiger wird. Der Weg zum Peak Oil, also die bisher maximal erreichte Fördermenge, wird für die Energieverbraucher in diesem Prozess teurer werden.Auch die Rohstoffe stehen unter Aufwärtsdruck, da Russland ein wichtiger Lieferant von Nickel (Batterien für Elektrofahrzeuge und Edelstahl), Palladium (Katalysatoren), Titan (moderne Flugzeuge und militärische Anwendungen) und vielen anderen Elementen des Periodensystems ist. Die Dauer dieser Rohstoffentwicklung wird davon abhängen, wie hart die vom Westen verhängten Sanktionen ausfallen und wie Russland darauf reagiert. Die Inflation wird wahrscheinlich steigen. Sie ist quasi eine Verbrauchersteuer, die zum Beispiel an Produzenten aus den Ländern des Persischen Golfs und Russland gezahlt wird. Sobald sich das Wachstum verlangsamt und die Inflation ihren Höchststand erreicht, besteht die Gefahr einer Stagflation, die die Maßnahmen der Zentralbanken zur Straffung der Geldpolitik weltweit erschweren und den Risikoanlagen Gegenwind verschaffen könnte.Die Reaktion der westlichen Länder auf die Lage in der Ukraine könnte für China angesichts der eigenen Situation mit Taiwan interessant sein. Russland war in der Vergangenheit zurückhaltend, wenn es darum ging, sich China zu sehr anzunähern. Grund dafür waren Befürchtungen über chinesische Interessen an Russlands unterentwickelten fernöstlichen Gebieten Fernen Osten und Ostsibirien sowie das relative Ungleichgewicht der Wirtschaftskraft (Chinas Wirtschaft ist etwa zehnmal größer).1 Die Beziehungen zwischen Russland und China scheinen sich jedoch verbessert zu haben. Dies mag auf gewisse ideologische Gemeinsamkeiten zurückzuführen sein, wie z. B. ein entschiedeneres Auftreten gegenüber dem Westen und der herrschenden internationalen Ordnung. China, und nicht der IWF, ist bereits der „Kreditgeber der letzten Instanz“ für bestimmte Länder, und die daraus resultierende bipolare Welt könnte der bisherigen Globalisierung ein Ende setzen.Auch der Techno-Nationalismus, der technologische Innovationen und Kompetenzen direkt mit der Agenda eines Landes verknüpft, wird wahrscheinlich zunehmen. So wurde bereits ein Unternehmen für mobile Spiele in Indien verboten, weil ein chinesisches Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung daran hielt. Die USA haben schon Investitionen und Exporte in bestimmte chinesische Unternehmen eingeschränkt.2Eine Eskalation des Konflikts – trotz des internationalen Drucks – könnte zu einer weiteren Isolierung Russlands führen und den Zugang zu westlichem Know-how, Technologie und Kapital erschweren. Gegen Russland wurden bereits einige Finanzierungsbeschränkungen verhängt: Die USA untersagten die Teilnahme am Sekundärmarkt für russische Staatsanleihen, die nach dem 1. März ausgegeben werden. Der Bewertungsabschlag für russische Aktien von rund 30 % und mehr im Vergleich zu den übrigen Schwellenländern (was politische Goverance-Risiken widerspiegelt) könnte sich ausweiten, sobald die verfügbare Investorenbasis schrumpft.Das Land könnte noch mehr auf Rent-Seeking setzen. Dabei geht es darum, den eigenen Anteil am vorhandenen Reichtum zu erhöhen, ohne neuen Reichtum zu schaffen, da die Hoffnungen auf Innovationen zur Verbesserung der Wirtschaftsaussichten schwinden. Innovation und Fortschritt im russischen Digitalsektor könnten ins Stocken geraten. Indien erlebt einen Boom bei Geschäftsmodellen in allen digitalen Bereichen, die von einheimischen, multinationalen und öffentlichen/privaten Kapitalgebern finanziert werden – dies wird nicht Russlands Zukunft sein. Kapitalkräftige und cashflowstarke etablierte russische Unternehmen werden stärker werden, während weniger solide Wettbewerber auf der Strecke bleiben. Unserer Ansicht nach werden die Aktienmärkte angesichts der geopolitischen Risiken über solche Fundamentaldaten hinwegsehen.Die bisher verhängten Sanktionen sind relativ milde und haben nur begrenzte Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Zwar ist noch nicht bekannt, wie die weiteren Sanktionen aussehen werden, aber die westlichen Länder haben angedeutet, dass sie wahrscheinlich versuchen werden, Russland am Handel auf den Devisenmärkten zu hindern und damit die Schuldentilgung zu erschweren. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich ein umfassenderes Verbot des Sekundärhandels mit russischen Anleihen geben, sowohl von Unternehmen als auch vom Staat, wie es nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 für bestimmte Anleihen der Fall war. Die Finanzmarktschwäche wird wahrscheinlich so lange anhalten, bis zumindest Klarheit über die Sanktionen herrscht. Bis dahin ist es schwierig zu beurteilen, was die kommenden Wochen an der geopolitischen Front bringen werden.1Quelle: IWF, BIP zu derzeitigen Preisen (US-Dollar in Mrd.), 2022.2Die Entity List ist ein Instrument des US-Handelsministeriums, mit dem die Ausfuhr bestimmter sensibler Technologien und Komponenten an Organisationen beschränkt wird, die an Aktivitäten beteiligt sind, die die nationale Sicherheit oder die außenpolitischen Interessen der USA bedrohen.Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Alle in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere, Fonds, Sektoren und Indizes stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

