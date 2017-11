Russland – Bitcoin niemals legal

„Never say never again“ denkt man bei den neusten Bitcoin-Nachrichten. Denn Russlands Nikolai Nikiforov, Minister für Kommunikation und Massenmedien, erteilte dem Bitcoin eine Abfuhr. Wieder auf den Bitcoin zu, geht man hingegen bei JP. Morgan – hier mehr . Wir diskutieren den Bitcoin auch um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde – Anmeldung hier

Wörtlich sagte Nikiforov laut russischer Nachrichtenagentur TASS:

„Bitcoin is a foreign project for using blockchain technology, the Russian law will never consider bitcoin as a legal entity in the jurisdiction of the Russian Federation.

Weiterhin hält er der Kryptotechnolgie die Tür auf, was Spekulationen über eine eigene russische Kryptowährung zulässt.

However, I think that it is quite possible to use blockchain technology and the use of various digital tokens.

