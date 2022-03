Russische Metalle bei der LME vor Suspendierung?

Stehen Metalle aus Russland an der London Metal Exchange (LME) vor der Suspendierung? Auch wenn die Börse diesen Schritt noch nicht bestätigen möchte, wächst der Druck. Nicht zuletzt Ausschüsse der Börse haben dazu aufgerufen, Metalle von Norilsk Nickel, Rusal und Co. aus dem Londoner Handel zu verbannen.

Westliche Länder haben im Zuge des Einmarschs in die Ukraine verschiedene Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. So wurden etwa Vermögenswerte von Oligarchen konfisziert, bestimmte Ausfuhren nach Russland verboten und die Zentralbankguthaben der Russischen Föderation im Ausland blockiert. Russische Metalle erreichen die Weltmärkte jedoch weiterhin ohne Einschränkungen.

Russland ist wichtiger Lieferant von Nickel, Aluminium und Kupfer

Russland ist ein wichtiger Akteur auf den Märkten für Industriemetalle – die derzeit bekanntlich ausgesprochen angespannt sind. Aus der russischen Föderation stammen etwa 10 % des weltweiten Nickelangebots. Auch beim Aluminium (6 %) und Kupfer 3,5 %) ist der russische Anteil am Weltmarkt nicht unerheblich.

Bislang will die LME eigenen Angaben zufolge keine Maßnahmen über die Sanktionen hinaus ergreifen. Solche Schritte könnte die Börse etwa durch die Suspendierung von in Russland geförderten Metallen und deren Ausschluss aus dem Handel über die eigenen Plattformen ergreifen. Auch andere Unternehmen haben bekanntlich ihre Aktivitäten in Russland eingestellt, ohne damit direkt auf Sanktionen zu reagieren.

Die LME teilt einer Stellungnahme mit, sich im Dialog mit den Regierungen zu befinden und die Entwicklung der Situation zu beobachten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf drei verschiedene Quellen, dass der LME Kupferausschuss für eine Suspendierung von russischem Kupfer gestimmt habe.

Die LME führt eine Liste mit zugelassenen Marken. Auf dieser Liste finden sich unter anderem Nornickel (GMKN.MM), Rusal (RUAL.MM) und die Ural Mining and Metallurgical Company.

Rusal Ausschluss 2018 trieb Aluminiumpreis um +30 %

Gänzlich neu wäre ein Ausschluss russischer Produzenten aus dem LME Börsenhandel nicht. Im Jahr 2018 wurde – als Folge von US Sanktionen gegen das Unternehmen – ein Verbot von Aluminium des Herstellers Rusal ausgesprochen. Damals kam es innerhalb weniger Tage zu einem Anstieg des Aluminiumpreises um 30 %.

Die Suspendierung russischer Metalle könnte die ohnehin von Knappheit geprägten Märkte deshalb weiter unter Druck setzen. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, aus dem die LME offenbar noch zögert. Auch rechtliche Bedenken stehen im Raum. Das Verbot könnte ohne begleitenden Sanktionen der Regierungen Klagen nach sich ziehen.

Druck kommt jedoch offenbar nicht nur aus den Ausschüssen. Auch metallverarbeitende Unternehmen neigen offenbar dazu, Rohstoffe aus Russland zu boykottieren. Reuters jedenfalls berichtet unter Berufung auf einen Hersteller von Kupferprodukten, dass Kunden in dieser Hinsicht kritischer geworden seien.

Auswirkungen neuer UK Sanktionen noch nicht absehbar

Die LME hat auf ihrer Homepage ein Statement zu den Sanktionen veröffentlicht, in dem sie ihr Verständnis bezüglich der Auswirkungen auf ihr Geschäft darlegt. Das Statement wird regelmäßig aktualisiert.

Die letzte Aktualisierung bezieht sich auf die am 15. März beschlossenen, neuen Sanktionen der britischen Regierung gegen russische Importe. Diese sehen insbesondere Zollerhöhungen vor. Die Börse geht davon aus, dass Details derzeit auf Regierungsebene ausgearbeitet werden. Die LME werde dann feststellen, ob und welche Auswirkungen die neuen Sanktionen auf die LME, deren Mitglieder und die angebundenen Lagerhäuser hätten.

Die LME steht nicht zuletzt aufgrund der teils chaotisch ablaufenden Nickelhandels der vergangenen Wochen unter Druck. Der Nickelpreis stieg zwischenzeitlich auf mehr als 100.000 USD pro Tonne, nachdem ein chinesischer Stahlbaron seine Shortpositionen infolge der Invasion aufgelöst hatte.

Anschließend musste der Handel nicht zuletzt aus Sorge um die Liquiditätssituation von Marktteilnehmern für mehrere Tage ausgesetzt werden. Es wurden abgeschlossene Trades im Volumen von rund 4 Milliarden USD storniert und der Preis zurückgesetzt.

Aufstrebende Rohstoffunternehmen als Gewinner der Metallkrise?

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass westliche Länder mittel- bis langfristig versuchen werden, unabhängig von russischen Metallimporten zu werden. Bei Energieimporten werden entsprechende Maßnahmen gegenwärtig bereits in die Wege geleitet. Dies bietet Rohstoffunternehmen außerhalb des russischen Einflusses Chancen.

Ein Beispiel dafür ist das kanadische Entwicklungsunternehmen Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV, WKN: A12BX1, ISIN: CA8438142033) könnte zu den Gewinnern einer anhaltenden Verknappung auf den Metallmärkten führen. Das Unternehmen besitzt ein fortgeschrittenes Silberprojekt in der mexikanischen Provinz Durango, zu dem hohe Vorkommen verschiedener weiterer Metalle wie Zink, Blei und Kupfer gehören.

Lithium ist ein Material, das für die Produktion langlebiger Energiespeicher von elementarer Bedeutung ist. Im Hinblick auf die fortschreitende Elektrifizierung muss somit der Nachschub gesichert werden. Galan Lithium Limited (ASX: GLN; WKN: A2N4CD; ISIN: AU0000021461) erkundet zurzeit ein Projekt, das noch recht neu im Portfolio ist und ermittelt dabei vielversprechende Ergebnisse. Wie der Explorer aus Perth am Donnerstag bestätigte, konnte durch die Entnahme von Proben die sogenannte „Donnybrook-Bridgetown“-Scherzone auf dem Projekt „Greenbushes South“ skizziert werden. Die Proben legen nahe, dass auf dem Projektareal Lithium-Pegmatite vorhanden sind, die denen der benachbarten produzierenden Mine „Greenbushes“ ähneln.

„Greenbushes South“ gehört seit Januar vergangenen Jahres zur Projektpalette von Galan Lithium. Es handelt sich um ein Joint-Venture mit dem Voreigner und jetzigem Partner Lithium Australia NL, wobei Galan zu 80 Prozent beteiligt ist. Im Unterschied zu den südamerikanischen Sole-Projekten „Hombre Muerto West“ und „Candelas“ sucht man auf „Greenbushes South“ nach Lithium-in-Hartgestein-Vorkommen.

Attraktive Nähe zur Mine

Das zirka 353 Quadratkilometer große Projekt befindet sich etwa drei Kilometer südlich des Randes der Tagebaumine „Greenbushes“. Bei dieser handelt es sich um die zurzeit weltweit größte Lithium-in-Gestein-Mine, die seit 2014 von Talison Lithium Pty Ltd. betrieben wird, einem Joint Venture zwischen Albermarle Corporation und Tianqi Lithium Corporation. Im Dezember 2020 war wiederum von IGO Limited eine Vereinbarung zum Erwerb einer 24,99-prozentigen Beteiligung an „Greenbushes“ von Tianqi unterzeichnet worden. Produziert wird aus dem Tagebau ein Lithium-Konzentrat aus Spodumen, das in Australien und China, aber auch von Abnehmern in Europa und Nordamerika genutzt wird.

Die unmittelbare Nähe zu dieser produzierenden Mine war ursprünglich der Anlass für Lithium Australia, das Gelände 200 Kilometer südlich von Perth zu erwerben. Tatsächlich deckt das Areal die südliche Projektion des Streichens der geologischen Struktur der „Greenbushes“-Lagerstätte ab.

Im Fokus des Interesses steht ein etwa 43 Quadratkilometer großes Gebiet in fünfzehn Kilometern Entfernung von „Greenbushes“, durch das die sogenannte „Donnybrook-Bridgetown“-Scherzone in nord-südlicher Orientierung verläuft. Diese Scherzone ist mit der syntektonischen (durch Tektonik bedingten) Einlagerung von Lithium-Pegmatiten verknüpft.

Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse

Die „Donnybrook-Bridgetown“-Scherzone konnte nun durch eine Reihe positiver Resultate aus Probenentnahmen und Kartierungsarbeiten auf dem Gelände abgegrenzt werden. Samples wurden am Nordrand des Konzessionsgebiets E70/4790 und am kartierten Standort der Scherzone entnommen

Die Auswertungen von insgesamt 425 Bodenproben und vierzehn Gesteinssplittern wiesen Konzentrationen von Arsen und Antimon auf. Das sind Anzeiger für vielversprechende Ziele nahe der mineralisierten Zone. Zusammengeführt mit historischen Daten des Areals bestärkt das die Aussichten auf hohes Potenzial für Pegmatit-Ziele innerhalb der ausstehenden (Explorations)-Anträge von Galan im Norden. (pending application)

Außerdem deuten weitere Elementkonzentrationen, etwa von Zinn und Rubidium, auf ein breites, verzögertes Signal (broad lag (transported) signal) östlich der Scherzone hin.

Erkenntnisse aus der Luft

Zusätzlich zu den Probenentnahmen und Kartierungen war kürzlich auch eine geophysikalische Untersuchung über dem gesamten Gebiet und speziell dem kartierten Bereich unternommen worden. Insgesamt wurden luftgestützt in durchschnittlich 55 Metern Höhe 7.622 Kilometer hochauflösende magnetische und radiometrische Daten erfasst.

Ausführender Dienstleister für die Vermessungen war Thomson Airborne aus Griffith (Western Australia). Die hochauflösenden Rohdaten sind dort nun in der Verarbeitungsphase. Sie werden anschließend von Southern Geoscience Consultants aus Perth interpretiert; aus den Ergebnissen sollen Schlussfolgerungen für die möglichen Lithium-Ziele gewonnen werden.

Geschäftsleitung sieht vielversprechende Aussichten

Zufrieden mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen zeigte sich Juan Pablo Vargas de La Vega, Geschäftsführer von Galan Lithium. Die Ergebnisse aus den Bodenproben seien ermutigend, äußerte er in einem Statement. Die Spurenelemente deuteten darauf hin, dass in der „Donnybrook-Bridgetown“- Zone ähnliche Lithium-Pegmatite zu finden sind wie in der „Greenbushes“-Mine.

Man erwarte nun gespannt die hochauflösenden Daten, um die Zielauswahl der Scherzone durchzuführen. Die Auswertungen sollen die Grundlage bilden, um spezifische Explorationsziele zu identifizieren und zu priorisieren.

Überarbeiteter „Erhaltungsmanagementplan“

Ergänzend zu den News von „Greenbushes South“ teilte Galan weiterhin mit, dass das Unternehmen zum einen überarbeiteten „Conservation Management Plan“ für die geplanten Explorationsaktivitäten auf seinen ausstehenden Grundstücken (E70/4889, P70/1702 & P70/1703) eingereicht habe, sowie einen neuen für ein zu 100 Prozent gehaltenes Grundstück im Donnelly State Forest. Exploriert wurde dort seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert Zinn und Tanal aus Pegmatit-Mineralisierungen, in neuerer Zeit Lithium-Zinn-Tanal.

Ein Conservation Management Plan oder CMP ist ein Dokument zur Entwicklung einer Managementstrategie für historische Güter oder Orte, der deren Bedeutung erklärt und darlegt, wie die künftige Nutzung oder Veränderung durchgeführt werden kann, sodass diese Bedeutung erhalten bleibt.

Lithium-Sole aus Südamerika

Das ASX-notierte Unternehmen Galan Lithium Limited besitzt neben „Greenbushes South“ aktuell zwei weitere Projekte im südamerikanischen „Lithium-Dreieck“, beide auf argentinischem Boden.

Das Flaggschiffprojekt „Hombre Muerto West“ ist eine zirka vierzehn mal einen bis fünf Kilometer große Region am Westrand der „Hombre Muerto“-Salzebene. Die Ressource liegt mittlerweile bei 2,3 Millionen Liter Lithiumcarbonat-Äquivalent, wobei einige der Einzelkonzessionen noch nicht enthalten sind.

Das zweite Projekt, „Candelas“ ist ein 15 Kilometer langer und zwischen drei und fünf Kilometer breiter Kanal. Eine erste Ressourcenschätzung von Oktober 2019 beziffert 685 kt Lithiumcarbonat-Äquivalent.

