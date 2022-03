Russische Aktien fliegen aus den Indizes

Die internationalen Sanktionen gegenüber Russland haben auch an den Aktienmärkten weitere Folgen: Indexanbieter nehmen den russischen Aktienmarkt aus ihren Indizes heraus.

Am Mittwoch schloss der amerikanische Finanzdienstleister MSCI russische Aktien aus seinem MSCI Emerging Markets Index aus. Bereits am Montag hatte FTSE Russel, eine Tochter der London Stock Exchange, diesen Schritt für ihren FTSE Emerging Markets Index vollzogen. Die russischen Aktien hatten in beiden Indizes zuletzt ein Gewicht von ungefähr 1,6%.

Von der Herausnahme dürften andere Märkte profitieren: So war China Ende Februar im MSCI Emerging Market Index mit einer Gewichtung von 31,76% enthalten. Nach einer Schätzung von Morgan Stanley dürfte der Anteil nun auf knapp 32,3% steigen. Taiwan würde ebenfalls mit einer Steigerung von 16,15% auf 16,4% profitieren.

An der Börse Stuttgart sind gegenwärtig elf ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index und drei ETFs auf den FTSE Emerging Markets Index handelbar.



