Run auf CureVac ungebrochen

Ein Rekordeinbruch der japanischen Wirtschaft im zweiten Quartal, steigende Zahlen an Corona-Infektionen vielerorts sowie neue Querelen zwischen den USA und China? Das alles scheint den DAX am Montag nicht zu stören: Bis zum Mittag bleibt die wichtige Marke von 13.000 Punkten in greifbarer Nähe.Nach dem fulminanten Börsengang am Freitag klettert CureVac heute um knapp 60% und notierte im Tageshoch bei 82 Euro. Seit dem ersten Kurs bei rund 37 Euro hat sich die CureVac-Aktie bereits am zweiten Handelstag verdoppelt.Rege gehandelt wird von den Stuttgarter Anlegern zum Wochenstart bei einem Plus von 0,9% auch die Daimler-Aktie. Am Freitag hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre Einstufung bei Daimler auf „Overweight“ belassen, auch das Kursziel bleibt bei 48 Euro. Den Analysten zufolge könnte Daimler dank verbesserter Modellpalette und Strategie die frühere „Pole Position“ auf dem deutschen Automarkt zurückerobern.Neben TikTok nimmt US-Präsident Donald Trump nun auch den chinesischen Tech-Gigant Alibaba ins Visier, dessen Aktie unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 0,5% abgibt. So will Trump ein Verbot von Alibaba in den USA prüfen lassen – der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich somit weiter zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.