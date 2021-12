Ruhiges Wetter im November

Düsseldorf, 08. Dezember 2021 – Der vergangene November präsentierte sich in Deutschland warm, aber relativ sonnenarm. Die Energieausbeute aus Photovoltaik blieb dennoch nur wenig hinter den Vorgaben zurück. Größere Rückstände gab es bei der Windenergie. „Die Schwankungen sind nicht unüblich und dürften in den kommenden Monaten aufgeholt werden“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. „Auf längere Sicht werden Rückstände durch Überproduktion wieder ausgeglichen.“

Die Sonne zeigte sich im vergangenen Monat selbst für einen November eher selten, im Durchschnitt schient sie rund ein Fünftel weniger als im langjährigen Mittel. Die Produktion aus Sonnenenergie erreichte in Deutschland dennoch 96 Prozent des Zielwertes. Ähnlich sah es im Süden Europas aus: In Spanien blieb die Ausbeute im November sieben Prozentpunkte unter dem Sollwert, in Italien betrug der Rückstand einen Prozentpunkt mehr.

Trotz einiger Turbulenzen zum Monatsende war der November zudem insgesamt eher ruhig, der Wind blies verhalten. In der Folge erreichte die Ernte der Windräder in Deutschland 73 Prozent des Zielwertes. Seit Jahresbeginn ergibt sich daraus eine Zielerreichung von 84 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als im Oktober.

„Investitionen in Erneuerbare Energien dienen nicht nur dem Umweltschutz und unterstützen zukunftsfähige Technologien“, so Voigt, „Zudem sind die Investitionen in Sachwerte relativ krisensicher und stabil.“ Kurzfristige Ereignisse, die an der Börse die Kurse tanzen lassen, beeinflussen sie in der Regel kaum. Da das Wetter und damit die Energieausbeute jedoch wechselt, sollten Investoren ihre Erträge durch eine breite Streuung absichern. Wer auf unterschiedliche Länder und Energieformen setzt, kann das Renditepotenzial der Erneuerbaren bei gebremstem Risiko heben.

Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze und Speichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen vertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro deckt das Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energy bietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in Climate-Tech-Unternehmen: direkt oder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mit technischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einen strukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltige Performance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen.

