Ruhiger Wochenauftakt - Anleger halter Füße still

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem Rücksetzer vom Freitag startet der deutsche Aktienmarkt zwar freundlich in die neue Woche, allerdings erlahmt der Schwung auch schnell wieder. Anleger setzten auf eine lockere Geldpolitik der US Notenbank. Die Lufthansa kappt ihre Gewinnziele wegen der Konkurrenz aus dem Billigfluglager. Gerüchte um Facebook Coin treiben Bitcoin Kurs.Die Marktteilnehmer doch momentan wie das Kaninchen nicht nur von einer, sondern gleich vor zwei Schlangen, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer:Getrieben war die jüngste Rally vor allem von der Hoffnung auf eine wieder lockerere Geldpolitik der US-Notenbank. Entsprechend gespannt warten die Anleger auf die Fed-Signale zur Wochenmitte. Experten rechnen zwar noch nicht mit einem Zinsschritt, halten aber entsprechende Hinweisen in diese Richtung für gut möglich.Auch der seit über einem Jahr schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China rückt in den Fokus: Ende Juni findet der G20-Gipfel Gipfel statt. Zwar rechnen Investoren nicht mit einer Annäherung oder gar Lösung, aber immerhin mit einer Perspektive.Die HSBC empfiehlt die Aktien von SAP zum Kauf. Dank Kostensenkungen erschienen die neuen Steigerungsziele des Softwarekonzerns für die operative Marge nun erreichbar. Außerdem scheint die Bewertung der Aktien weiter nicht anspruchsvoll.JPMorgan rechnet mit einem herausfordernden zweiten Halbjahr für die europäische Autoindustrie. Vor allem die Nachfrage aus China wird schwächeln. Für den Zulieferer Continental senkte JPMorgan die Schätzungen für das operative Ergebnis in diesem und im nächsten Jahr.Der heftige Preiskampf im europäischen Luftverkehr durchkreuzt die Gewinnpläne der Lufthansa . Wegen eines "aggressiven" Geschäftsausbaus von Billigairlines und der dadurch fallenden Ticketpreise dürfte der operative Gewinn in diesem Jahr nur 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro erreichen. Bisher war das Management von etwa 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro ausgegangen. Auf der Langstrecke läuft das Geschäft weiter gut - Die Billigtochter Eurowings dürfte dagegen operativ rote Zahlen schreiben.Die Deutsche Bank plant laut der "Financial Times" eine "Bad Bank" für Wertpapiere in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Dabei soll es vor allem um Derivate gehen. Die Deutsche Bank sagte dazu, dass sie an Maßnahmen arbeite, um die Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und so die Profitabilität nachhaltig zu verbessern.Risiken verstecken – das kommt am Markt gut an: Deutsche Bank Aktien klettert knapp vier ProzentDie Kryptowährung Bitcoin hat über das Wochenende deutlich zugelegt. Am Sonntagmorgen stieg der Kurs auf 9387 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 13 Monaten. Auslöser des Run ist die Diskussion um die "Facebook-Coins".Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.