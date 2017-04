Ruhiger Osterhandel trotz politischer Neuigkeiten

Die Umsätze im Anleihehandel waren auf Grund der Osterferien eher beschaulich. Dabei hatte die Nachrichtenlage einiges an Zündstoff zu bieten. Anleiheemittenten hielten sich auf Grund der feiertagsbedingten Abwesenheit vieler Akteure zurück. Auf dem Neuemissionsmarkt herrschte vornehme Zurückhaltung. Politisch wurde innerhalb der Woche jedoch einiges auf den Kopf gestellt.Am Sonntag stimmten die Türken für Erdogans Systemwechsel. Dies bedeutet konkret weg von einem Mehrparteiensystem hin zu einem Präsidialsystem mit nahezu uneingeschränkter Macht für den Präsidenten. Das Wahlergebnis lag mit 51,3% Prozent Zustimmung sicherlich hinter Erdogans Plänen, es hat aber letzten Endes wohl auch Dank der Auslandsstimmen für eine Mehrheit gereicht. Da am Kapitalmarkt allgemein die Meinung vorherrschte, dass mehrheitlich mit „ja“ gestimmt würde, reagierte der Markt dann auch gelassen. Türkische Staatsanleihen bewegten sich kaum, auch die Türkische Währung gab anfängliche Gewinne wieder ab und handelt gegen den Euro nahezu unverändert in der Bandbreite zwischen 3,8800 – 3,9800. Die geringe Volatilität überraschte Marktbeobachter. Offensichtlich will die Mehrheit der Marktteilnehmer erst einmal abwarten, welche konkreten Änderungen nun mit dem Systemwechsel anstehen.Anders sah es diese Woche auf der britischen Insel aus. Premierministerin May verkündete Neuwahlen! Dies geschah wohl um Ihre Verhandlungsbasis nach einem erfolgreichen Urnengang gegenüber der Opposition und der Europäischen Union zu stärken. Dies hatte der Kapitalmarkt nicht erwartet und zeigte sich sehr überrascht. Da Beobachter nach den Wahlen von einer gestärkten May ausgehen, konnte das britische Pfund gegenüber der Gemeinschaftswährung Euro zulegen. Dies dürfte die Besitzer von auf GBP (Britische Pfund) lautenden Anleihen wegen des Wechselkurses gefreut haben. Aktuell geben 10 Jährige britische Staatsanleihen (GILTS) jedoch wieder etwas nach, was die Rendite von 1,02 auf 1,088% nach oben trieb. Dies könnte sich jedoch sehr schnell wieder ausgleichen, sobald die Verhandlungen mit der EU richtig beginnen und wirtschaftliche Daten wieder mehr in den Fokus rücken.Als wären diese Ereignisse und der ständig schwelende Konflikt Trumps mit Nordkorea noch nicht genug, begnügt sich der Anleihenmarkt wegen der bevorstehenden Frankreichwahl weiter mit Abwarten. Man könnte auch ruhigen Gewissens von „in Schockstarre verharren“ sprechen. Da vermutlich keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50% am Sonntag erreichen dürfte, wird es am 07. Mai aller Vorrausicht nach zur Stichwahl um das Amt des Staatsoberhaupts kommen. Besorgt schaut man hier auf Marine Le Pen. Sollte die europakritische Kandidatin der Front National ein starkes Ergebnis in der Vorwahl einfahren (aktuell geht man von 25% aus und damit weniger als Emanuel Macron) könnte dies zu Turbulenzen an den Börsen führen.