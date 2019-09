Ruhiger Handelsverlauf am typischen Hexensabbat

Nach verhaltenem Start ist der Dax zunächst weiter in die Verlustzone gerutscht. Damit deutete sich eine Woche mit leichtem Verlust an. Doch vorsicht - dies ist kein gewöhnlicher Freitag: Es ist dreifacher Verfallstag.Der sogenannte Hexensabbat bestimmt wesentlich das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Am Mittag laufen Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes aus. Große “Adressen” versuchen oft, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt in der Regel zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.So auch heute: Der Dax dreht zur Mittagszeit in den positiven Bereich. Seit bereits sieben Handelstagen pendelt der Dax zwischen 12.300 und 12.500 Punkten.Die Klimadebatte wirkt positiv auf Erneuerbare-Energien-Werte. Es verdichten sich die Hinweise auf eine bevorstehende Einigung über die Klimastrategie der Bundesregierung. Aktien von Nordex profitieren auch heute von der Aussicht auf zusätzliche Aufträge in Deutschland. Es ist geplant, die Kapazität der Windkraftanlagen von derzeit 50 Gigawatt auf rund 80 Gigawatt zu erhöhen. Das ließ den Nordex-Kurs um 5 %auf 10,76 Euro zulegen auf den höchsten Stand seit Mitte August.Auch die Anteile von SMA Solar um knapp 7 %. Nordex und SMA waren damit die besten Werte im SDax. Im Dax verteuerten sich RWE - inzwischen ein Erneuerbarer-Energien-Konzern - als bester Wert um 2,3 %.Die Ölpreise sind wieder gestiegen. Die Spannungen zwischen den USA / Saudi-Arabien und Iran halten an, die Rhetorik verschärft sich: Am Donnerstag hatte der iranische Außenminister Sarif für den Fall eines Militärschlags der USA und Saudi-Arabiens auf sein Land mit einem "umfassenden Krieg" gedroht.Die USA und Saudi-Arabien machen Iran für den Angriff auf saudische Ölanlagen vom vergangenen Wochenende verantwortlich. Der Angriff hatte einen erheblichen Teil der saudischen Ölproduktion beschädigt und am Rohölmarkt für zeitweise starke Preisanstieg gesorgt. Brent klettert um 33 Cent auf 64,73 US-Dollar. WTI steigt um 52 Cent auf 58,65 Dollar.Der Apartment-Vermittler Airbnb spielt bei seinem geplanten Börsengang weiter auf Zeit: erst im Laufe des kommenden Jahres sei mit einer Aktien-Premiere zu rechnen. Das Mega-Projekt entwickelt sich zunehmend zur Hängepartie: Anfang 2017 hatte Airbnb-Chef Brian Chesky den Börsengang noch als "Zweijahresprojekt" bezeichnet. Im Februar des vergangenen Jahres hieß es dann, dass es 2018 nichts mehr werde.Um knackige 25 Prozent abwärts geht es für Thomas Cook. Der angeschlagene Touristikkonzern aus England braucht dringend Geld und verhandelt über weiteres Kapital für seine Sanierungspläne. Thomas Cook spricht zum einen mit dem chinesischen Mischkonzern Fosun, der den Tui-Konkurrenten übernehmen will, zum anderen mit Banken und Anleihegläubigern.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.