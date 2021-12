Den Ruhestand als Finanzberater sichern: Wie man mit einer Verrentung fürs Alter vorsorgt

Viele Versicherungsmakler wollen im kommenden Jahr kürzer treten oder gar in Rente gehen. Dabei machen sich viele von ihnen Sorgen um ihren Bestand: Ihn zu verkaufen, bringt kaum noch Geld, den Bestand allerdings herunterkommen zu lassen, bis die Kunden kündigen, ist ihnen gegenüber nicht fair. Was also bleibt Maklern übrig?

"Für Makler gibt es noch mehr Optionen als bis zum 80. Lebensjahr zu arbeiten, oder ihren Bestand verkommen zu lassen. Auch Verrentung kann eine Möglichkeit sein", erklärt Benjamin Adamietz. Unter einer Verrentung versteht man den Verkauf des eigenen Kundenbestands an einen Nachfolger. Im Gegenzug erhält der Makler einen bestimmten Prozentsatz oder vereinbarten Betrag, der ihm als Rente dient. Adamietz ist Experte für Bestandsübernahmen und erklärt in folgendem Gastbeitrag, worauf Makler achten sollte, wenn sie für ihren Bestand eine Rente erhalten wollen.





Käufer prüfen







Der potenzielle Nachfolger muss dauerhaft absolut solvent und zuverlässig sein. Immerhin ist er der Garant für die zukünftige, bestenfalls lebenslange Maklerrente. Vor diesem Hintergrund gilt es genau zu prüfen, an wen sich der Makler bindet und wem er letztendlich seinen Kundenstamm anvertraut. Der sollte im Hinblick auf die Rentensicherheit weitestgehend erhalten bleiben oder sogar ausgebaut werden können.





Regionalität hat Vorrang







Die Erfahrung lehrt, dass der regionale Nachfolger Vorrang vor einem "Big Player" haben sollte. Gefragt ist ein zukünftiges Hegen und Pflegen des übertragenen Kundenstammes – nicht das schnelle Geschäft nur der Provision wegen. Regionalität ist gleichbedeutend mit persönlichem Bezug zum einzelnen Kunden: Man kennt sich und man vertraut sich. Unser Geschäft ist immer noch Vertrauenssache - von Mensch zu Mensch.





Gute Übergabe steigert die Maklerrente







Je werthaltiger der Kundenstamm ist, umso höher und stabiler gestaltet sich die Maklerrente. Auch an dieser Stelle stellt sich die Frage, was anschließend mit dem Kundenbestand geschieht: Wird er lediglich verwaltet oder gestaltet? Datenmigration,Bestandsübertragung und anschließende Kundenbetreuung müssen nahtlos ineinander übergehen. Die Unternehmensphilosophien von Bestandskäufer und Bestandsverkäufer sollten bestenfalls perfekt zueinander passen – auch im Sinne der Kunden. Eine Übergabe über mehrer Wochen und Monate, bei dem sich die Kunden an den neuen Berater gewöhnen können, ist sehr hilfreich und steigert die Bestandssicherheit.





Gesellschaftsform und Steuer







Der Rechtsform des Nachfolgers gilt ein besonderes Augenmerk. Sie ist aus steuerlicher Sicht ausschlaggebend für die gesamte finanzielle Transaktion. Auf die Unterstützung eines Steuerberaters darf jetzt nicht verzichtet werden. Denn er kostet deutlich weniger, als sich mit seinen Tipps sowohl einmalig als auch dauerhaft an Steuern einsparen lässt.





Datenschutz und Datenrecht







Rechtsgrundlagen sind das BDSG, die DSGVO sowie der individuelle Kundenvertrag. Der Datenschutz als solcher ist ein zunehmend hohes und schützenswertes Gut. Um hier nichts falsch zu machen, ist ein Rechtsanwalt oder besser noch Fachanwalt gefragt und gefordert. Ziel ist die Vermeidung jeglicher Unliebsamkeiten von der Unterlassungserklärung bis zum Gerichtsverfahren.





Über Benjamin Adamietz:

Benjamin Adamietz ist selbstständiger Versicherungsmakler und Geschäftsführer der ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH. Er bietet sowohl Privatkunden als auch selbstständigen Unternehmern individuelle Versicherungslösungen. Dabei hilft er ihnen, Produkte zu finden, die zu ihren persönlichen Ansprüchen passen. Der Versicherungsexperte verfolgt dabei einen kundenorientierten Ansatz und folgt stets seinen Leitworten: menschlich, modern und maßgeschneidert.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.