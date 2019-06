Mit Rüstungswerten dauerhaft den DAX outperformen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Vor zwei Tagen schrieb mich ein netter Herr an und erläuterte mir warum er das Investieren in Rüstungswerte für moralisch verwerflich hält. Ich fragte Ihn nach präferierten Werten aus seinem eignen Portfolio und er erläuterte mir, dass er am liebsten Minenaktien, Gold und WTI Öl handelt. Wahrscheinlich können Sie sich vorstellen worauf ich jetzt eingehen werde.

Wenn wir beim Investieren den moralischen und ethischen Standpunkt herbeiziehen wollen, dann dürfen wir keine Nestlé Aktien Handeln, da diese in Afrika die Arbeiter ihrer Wasserquellen ausbeutet und diesen nicht einmal 2 Liter des eigenen Wassers, täglich zur Verfügung stellt. In Gold, Silber, Platin, Kobalt-Minen herrschen teilweise furchtbare Bedingungen. Glauben Sie in einer zentralafrikanischen Mine werden Menschenrechte eingehalten?

Erdöl, egal ob WTI oder Brent, da fallen jedem sofort hundert Konflikte und Umweltkatastrophen ein. Hat ein Land große Erdölvorkommen, dann läuft es Gefahr von der Umweltkatastrophe namens USA heimgesucht zu werden.

Da schließt sich der Kreis auch schon wieder bei Rüstung. Wenn Sie einen Investmentwert als solchen und nur als solchen sehen, dann sprechen wir im Rüstungsbereich von einem endlos Wachstumsmarkt!

US Rüstungsgigangen wie Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman oder der größte Rüstungskonzern der Welt, Lockheed Martin outperformen seit Jahren den Dow Jones oder Dax. Der halbe US Senat sitzt in den Aufsichtsräten dieser Rüstungsgiganten.

Die Auftragsbücher sind auf Jahrzehnte prall gefüllt. Die USA und Russland kündigen sich die Atomaren Abrüstungsverträge. Es wird weltweit seit Jahren aufgerüstet. Das ist Fakt und nicht zu leugnen. Wenn es nach Trump ging, müsste Deutschland die Rüstung ankurbeln wie seit Ende der Dreißigerjahre nicht mehr.

Wenn Sie rein Performance orientiert an Aktien herangehen, gibt es schlichtweg keine krisensicherere Branche als Rüstung.

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Rüstungswerte:

1. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

2. General Dynamics ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

3. Lockheed Martin ZB getroffen/ Investiert : Position läuft

4. L3 Technologies ZB angekündigt/ Investiert : Position läuft

5. Northrop Grumman ZB angekündigt/ Investiert : Position im Gewinn

6. Raytheon ZB getroffen/ Investiert : Position vor Stop-out

7. United Technologies ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

