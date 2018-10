Rückläufige Goldproduktion erwartet

Für die nächsten Jahre prognostiziert das World Gold Council eine geringere Goldproduktion

In den letzten neun Jahren ist die Menge des von den Goldminen geförderten Goldes gestiegen und zwar jedes Jahr. In 2017 wurden zirka 101 Millionen Unzen des Edelmetalls ans Licht der Welt gebracht. So belegen es die Zahlen des World Gold Council. Warum dennoch für die nächsten Jahre eine abnehmende Minenproduktion erwartet wird, erklärt sich folgendermaßen: Die Investitionen in Explorationsausgaben sind extrem zurückgegangen.





Denn diese reagieren bei einem niedrigen Goldpreis sehr schnell, es fließt weniger Geld von den Bergbaugesellschaften. Da die Goldunternehmen aber nicht sofort beim Geldausgeben für die Entwicklung neuer Minen die Reißleine ziehen, steigt zunächst noch die Goldfördermenge. Es tritt eine verzögerte Reaktion ein. Und deshalb wird laut dem World Gold Council in den kommenden Jahren weniger Gold produziert werden.





Niedrige Goldpreise, weniger Explorationsausgaben und eine geringere Entwicklung neuer Projekte dürfte damit in der Folge auch zu einem stärkeren Goldpreis führen. Ob dies dann der "Peak Gold", also der Höhepunkt der weltweiten Produktion, nach dem es nach unten geht mit den Produktionszahlen ist, werden die nächsten Jahre zeigen. Ein Investment in Gold, insbesondere Goldaktien sollte derzeit also nicht verkehrt sein.





Hier bieten sich etwa Maple Gold Mines oder TerraX Minerals an. Im nördlichen Quebec, im Abitibi-Grünsteingürtel liegt das Douay-Goldprojekt von Maple Gold Mines. Das Bohrprogramm verlief bisher erfolgreich, wichtige mineralisierte Gebiete konnten erweitert werden und neue Goldzonen wurden entdeckt. Insgesamt sollen mindestens 3,2 Millionen Unzen in dem Projekt enthalten sein.





Auch TerraX Minerals befindet sich mit seinem Yellowknife City-Goldprojekt in Kanada, genauer in den Nordwest-Territorien. Durch einen Zukauf bringt es das Projekt jetzt auf gewaltige 780 Quadratkilometer Land. Bis zu 171 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurden bereits gefunden.









