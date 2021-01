Rückgang der Mobilität hat sich wieder verstärkt

Schlechte Nachrichten für Verkehrsinfrastrukturanlagen, doch bisher zeigte sich der Sektor recht widerstandsfähig.

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brach die Mobilität von Personen über alle Verkehrsmittel hinweg regelrecht ein. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wirkten sich besonders stark auf mautpflichtige Straßen, Flughäfen und öffentliche Verkehrsmittel aus. Im Gegensatz dazu erwies sich die Güterverkehrsinfrastruktur wie Häfen, Schienengüterverkehr oder schwere Nutzfahrzeuge als vergleichsweise robust; die globalen Lieferketten erwiesen sich daher als recht widerstandsfähig.Im Sommer 2020, als die Lockdowns in ganz Europa aufgehoben wurden, schnellte die Mobilität fast wieder auf Vorkrisenniveau hoch, insbesondere bei mautpflichtigen Straßen, die auch von der allgemeinen Vermeidung öffentlicher Verkehrsmittel profitierten. Der öffentliche Nahverkehr bleibt insbesondere in städtischen Gebieten weiterhin schwach, da ein Großteil der Bevölkerung von zu Hause aus arbeitet. Seit Frühherbst ist die Personenmobilität jedoch wieder rückläufig, in einigen Ländern sogar ab Mitte Dezember beschleunigt, wie unser „ Chart der Woche “ zeigt.1]Manche Infrastrukturprojekte erlitten 2020 erhebliche Ertragseinbußen durch die Lockdown-Maßnahmen. Mit einem Verlust von nur 0,6 Prozent für das Gesamtjahr, gemessen an einem weitverbreiteten Branchenindex, sind die Anleger aber noch glimpflich davon gekommen. Dafür sorgten Bewertungsausweitungen durch das Niedrigzinsumfeld sowie der weit verbreiteten Hoffnungen auf eine allmähliche Erholung der Nachfrage ab 2021 und darüber hinaus. Diese Annahmen stützten auch die Liquiditätsbedingungen und die Finanzierungsfähigkeit von Infrastrukturprojekten. Ein wenig dürfte die Anleger der geringe Verlust dennoch geschmerzt haben, sind sie über die vergangenen zehn Jahre doch eine durchschnittliche Jahresrendite von 13 Prozent gewohnt.2]Die jüngste Covid-19-Welle, die in vielen europäischen Ländern eine weitere Lockdown-Welle auslöste, führte im Januar 2021 zu erneuten Einbrüchen des Passagiermobilitätsvolumens.3] Infolgedessen gehen wir nun davon aus, dass die Mobilität im ersten Quartal auf niedrigem Niveau verharren dürfte. Mit einer nachhaltigeren Erholung rechnen wir erst im zweiten Quartal. Sie sollte dann aber an Stärke gewinnen, gestützt durch immer mehr Covid-19-Impfungen. Angesichts der derzeit beobachtbaren Risikofreude der Anleger gehen wir davon aus, dass sich auch die Infrastrukturinvestoren von der erneuten Schwäche der Mobilitätsdaten nicht aus der Ruhe bringen lassen werden.1] Google mobility data; Stand: 19.01.20212] EdhecInfra, „Europe Transport unlisted infrastructure equity index, equally weighted (local)“3] Google mobility and OAG Daten; Stand: 19.01.2021Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.