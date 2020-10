Rückgang der Flüge von bis zu 92,9 %, Lufthansa besonders hart von Corona-Krise getroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Flugaufkommen in Deutschland während Pandemie zwischenzeitlich bis zu 92,9 % verringert

Im Oktober weltweit 47 % weniger Flüge, als im Vorjahreszeitraum

44,6 % der Bürger „sehr besorgt“, sich auf Reisen mit Covid-19 zu infiziere

Lufthansa in 41. Kalenderwoche mit 74,3 % weniger Passagieren als im Vorjahreszeitraum

Rückgang im Falle von Ryanair in 41. Kalenderwoche beträgt lediglich 56,1 %

Lufthansa Aktien im 365-Tages-Rückblick mit Kursverlust in Höhe von 50,1 %

Im Angesicht der Corona-Krise verringerte sich das Flugaufkommen in Deutschland zwischenzeitlich um bis zu 92,9 Prozent. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, schlägt der Rückgang bei der Lufthansa besonders stark zu Buche. So verzeichnet die Airline selbst in der zweiten Oktoberwoche 74,3 Prozent weniger Passagierbeförderungen, als noch im Vorjahreszeitraum.

Das weltweite Flugaufkommen erreichte das Tief im Mai des Krisenjahres. Doch auch im Oktober flogen global rund 47 Prozent weniger Flugzeuge, als im Vorjahr. In der 41. Kalenderwoche wurden weltweit 58,4 Millionen Sitzplätze in Flugzeugen gebucht. Im Vorjahr waren es hingegen 112,7 Millionen. Wie die Infografik aufzeigt, geben 44,6 Prozent der Bürger an, „sehr besorgt“ darüber zu sein, sich auf Reisen zu infizieren. Weitere 38,6 Prozent sind hingegen „besorgt“.

Indes tritt zutage, dass die Lufthansa in Relation zu zahlreichen anderen Airlines besonders stark unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden hat. So beförderte der Kranich in der 41. Kalenderwoche 74,3 Prozent weniger Passagiere, als in der Woche des Vorjahres. Bei Ryanair beträgt der Rückgang hingegen 56,1 Prozent. Auch bei einem Blick auf die Aktien-Kursentwicklung zeigt sich ähnliches. Binnen der letzten 365 Tage büßte die Lufthansa 50,1 Prozent an Marktkapitalisierung ein. Der irische Mitbewerber Ryanair wiederum verlor lediglich 3,7 Prozent an Wert.

„Dass die Corona-Krise mitsamt den Ausgangsbeschränkungen der Luftfahrtindustrie zusetzt, überrascht wenig“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Allerdings macht die Erhebung deutlich, dass einige Unternehmen vergleichsweise glimpflich davonzukommen scheinen, während andere herbe Einbußen in Kauf zu nehmen haben“. skype

https://kryptoszene.de/rueckgang-der-fluege-von-bis-zu-929-lufthansa-besonders-hart-von-corona-krise-getroffen/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

