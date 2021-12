Ein Rückblick auf das Gold Jahr

Den höchsten Preis erreichte das gelbe Metall im Januar, am Ende wird 2021 wohl mit einem Minus enden, aber es gibt Hoffnung

Den tiefsten Punkt musste der Goldpreis im März bei zirka 1.680 US-Dollar verzeichnen, weit weg also vom Hoch im Januar bei 1.950 US-Dollar je Feinunze. Seit dem Frühjahr bewegt sich der Goldpreis zwischen 1.750 und 1.830 US-Dollar. Ein Faktor, der dem Goldpreis zusetzte, war die deutliche Aufwertung des US-Dollars. Auch sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen im Verlauf des Jahres nach oben gegangen. Schaut man auf den Preis des Edelmetalls in Euro gerechnet, so hat dieser allerdings im November ein 14-Monats-Hoch geschafft.





Doch es gibt positive Aspekte. So hat sich beispielsweise die Goldschmuck-Nachfrage wieder deutlich erholt, und zwar nicht nur in Indien und China, sondern auch in westlichen Ländern. Die Einkommen sind gestiegen und was zu Anfang der Pandemie verschoben wurde wie zum Beispiel Hochzeiten, wurde nachgeholt. Weiterhin hohe Inflationsraten und deutlich negative Realrenditen sollten dem Goldpreis zum Aufschwung verhelfen. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren ist dieses Jahr groß und auch die Zentralbanken haben im Gegensatz zum letzten Jahr dieses Jahr wieder gerne zugekauft. Hier rechnen die Branchenkenner auch für das kommende Jahr mit weiteren Käufen durch Zentralbanken. Schließlich ist die Eignung des Goldes zur Diversifikation bekannt. Und die Zentralbanken streben danach, den US-Dollar-Anteil in ihren Reserven eher zu verringern. Wichtig für die Entwicklung des Goldpreises dürfte sein, ob die Gold-ETFs wieder Zuflüsse werden verzeichnen können. Hierbei wird die weitere Stimmung an den US-Aktienmärkten mitbestimmend sein. Jedenfalls könnten ein paar Goldaktien im Depot nicht schaden. Etwa von Maple Gold Mines oder Skeena Resources. Maple Gold Mines treibt zusammen mit Agnico Eagle Mines die Goldprojekte Douay und Joutel in Quebec voran. Beide liegen dort im Abitibi Grünsteingürtel. Skeena Resources kümmert sich um die Wiederauferstehung der früher produzierenden Eskay Creek Gold-Silber-Mine und der Snip-Mine in British Columbia.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).





