Rubin, Saphir, Smaragd… Kleine Farbedelsteinkunde

Edelsteine in ihren glitzernden Farben sind stets ein Hingucker. Smaragde, Rubine und Saphire sind wohl die bekanntesten Edelsteine und werden für Schmuckstücke sehr häufig und gerne verwendet. Dies ist jedoch nicht ihr einziger Zweck – Anleger nutzen die funkelnden Farbedelsteine auch als Investment.

Wieso sie sich dafür so gut eignen und wo der Unterschied zu den Schmucksteinen liegt, weiß Chris Pampel. Als Inhaber des Deutschen Edelstein Kontors ist er der absolute Experte für sämtliche Farbedelsteine und hält auf Veranstaltungen und Messen regelmäßig Vorträge zu dieser Thematik. Außerdem berät er sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zum Investment in Edelsteine und klärt im Allgemeinen über deren Wert auf. Auch in diesem Beitrag teilt er seine Expertise, berichtet interessante Fakten über die bunten Steine und erklärt, weshalb jedes Portfolio auch über Farbedelsteine verfügen sollte.

Warum jedes Portfolio Alternativen zu Gold oder Diamanten enthalten sollte

Anleger sollten in ihren Portfolios stets auf eine ausreichende Streuung ihres Kapitals achten und fünf bis zehn Prozent davon in mobile Sachwerte investieren. Neben den gewöhnlichen Anlageklassen setzen viele Investoren daher in hohem Maß auf Gold. Die starken Kursschwankungen, unter anderem durch politische und wirtschaftliche Ereignisse, stellen dabei jedoch einen großen Nachteil dar. Niemand weiß, wie sich der Wert von Gold zukünftig entwickeln wird – auch wenn er aktuell steigt. Das Risiko für Anleger ist dennoch immens.

Weitere Nachteile sind zudem das Gewicht und die hohe Dichte, wodurch ein Transport großer Mengen massiv erschwert wird. Wegen der metallischen Effekte ist Gold zudem sehr schnell von Metalldetektoren aufspürbar.

Beschäftigt man sich mit als Spekulationsobjekte ebenfalls beliebten Diamanten, wird man auch schnell stutzig. Sie werden nicht nur in künstlich regulierten Lagern gehalten, es finden sich auch häufig mehrere von Größe und Qualität nahezu identische Diamanten. Dies und die Tatsache, dass sowohl Diamanten als auch Gold in der Produktion immer häufiger durch synthetische Materialien ersetzt werden, lässt deren Wert enorm sinken.

Weshalb sind Farbedelsteine eine so gute Alternative?

Und hier kommen wir nun zu den Vorteilen der Farbedelsteine.

Diese sind zwar ebenso wie Diamanten sehr klein und leicht, sodass man sie auch in größeren Mengen problemlos transportieren kann, sind jedoch deutlich seltener als Diamanten. Tatsächlich sind sogar nur etwa zwei oder drei Prozent der in der Natur auffindbaren und jeweils einzigartigen Edelsteine auch für ein Investment geeignet.

Die Anzahl und die Größen der Minen für Farbedelsteine selbst sind ebenfalls sehr viel geringer als die der Diamanten, was irgendwann dazu führt, dass keine neuen Edelsteine mehr abgebaut werden können.

Auffindbar durch Detektoren sind die nicht metallischen Edelsteine im Übrigen auch nicht. Außerdem, was zuletzt noch ein besonders wichtiger Punkt ist, wird die Wertentwicklung der Edelsteine erst deutlich zeitversetzt durch etwaige Ereignisse am Markt beeinflusst – wenn überhaupt.

Worauf sollten Anleger bei Farbedelsteinen achten?

Für Farbedelsteine sollte eine Bewertung anhand der 4Cs vorgenommen werden: Carat, Clarity, Color, Cut. Bei Carat handelt es sich um das Gewicht der einzelnen Steine, wobei es bei Investmentedelsteinen je nach Sorte Mindestgrößen gibt. Clarity (Reinheit) bedeutet, dass die Edelsteine kleinere, aber keine störenden, Einschlüsse haben dürfen und unter Cut (dem Schliff) versteht man perfekte Proportionen.

Die Color – Farbe – der Farbedelsteine spielt eine ebenfalls große Rolle. Rubine sind meist tief- bzw. blutrot mit glühend elektrisch-roter Fluoreszenz und haben einen Orange-, Violett- oder Pinkstich. Smaragde hingegen sind grün und Saphire können in den Farben Blau, Violett, Grün, Rot, Gelb, Pink und Schwarz vorkommen.

Im Gegensatz zu Edelsteinen, die für Schmuck verwendet und dafür meist noch bearbeitet werden, sind die Investment-Farbedelsteine vollkommen unbehandelt und von Natur aus perfekt. Im besten Fall wird dies durch unabhängige Prüflabore bestätigt, welche dazu einen ausführlichen Befundbericht erstellen. Sie machen deshalb lediglich zwei bis drei Prozent der Farbedelsteinvorkommen aus.

Näheres zu den Farbedelsteinen

Neben den unterschiedlichen Farben unterscheiden sich Smaragde, Rubine und Saphire natürlich noch in weiteren Details.

Alle drei Edelsteine zählen zu den allochromatischen Mineralien, die eigentlich farblos sind, aber durch die Einlagerung von Fremdatomen in die Kristallgiter des Wirtsminerals ihre unterschiedlichen Farben erhalten. Chromatome färben beispielsweise den Rubin rot und den Smaragd grün. Rubin und Saphir sind farbliche Varianten des Minerals Korund, einem sehr harten, kristallinen Aluminiumoxid.

Wenn von Saphiren gesprochen wird, denkt man landläufig an die blauen Saphire, die hauptsächlich in Sri Lanka abgebaut werden. Es gibt sie zudem in Birma, Australien, Kambodscha, China, Kenia, Madagaskar, Thailand, Montana und Vietnam. Andersfarbige Saphire, genannt Fancy Saphire, sind dagegen sehr selten – und auch sehr beliebt. Sowohl die Farbe als auch die Reinheit beeinflussen den Preis von Saphiren ganz enorm, man kann hier keine Schätzungen vornehmen, ohne einzelne Edelsteine richtig zu begutachten.

Im Vergleich zu Saphiren sind Rubine meist kleiner und weniger rein und auch hier entscheidet vorrangig die Farbgebung über den Preis – je kräftiger und reiner das Rot, desto wertvoller der Stein. Grundsätzlich zählen Rubine zu den wertvollsten Edelsteinen. Sie stammen ursprünglich aus dem Mogok-Tal in Nord-Zentral-Myanmar, wie den Saphir gibt es jedoch auch in diversen anderen Ländern kleinere Vorkommen.

Dies trifft ebenso auf den dritten Edelstein im Bunde zu, welcher ebenfalls besonders wertvoll und begehrt ist – der Smaragd. Er stammt unter anderem aus Kolumbien, Brasilien, Sambia, Afghanistan, Russland und Simbabwe. Smaragde sind dabei in der Regel sehr klein, entstehen unter großem Druck sowie immenser Hitze und wurden bereits von den ägyptischen Pharaonen sehr geschätzt.

Fazit

Ob ein Farbedelstein sich tatsächlich für ein Investment eignet, ist also von einigen Faktoren abhängig. Sicher ist, dass sie wirkliche gute Alternativen und ERgänzungen zu Gold und Diamanten im Anlageportfolio darstellen. Investoren benötigen jedoch ein recht hohes Kapital, um überhaupt Farbedelsteine kaufen zu können, denn die Einstiegspreise für die kleinsten gehandelten Investment-Farbedelsteinen liegen bei rund 5.000 Euro. Nichtsdestotrotz sind die Farbedelsteine ein besonders gutes, langfristiges Investment mit niedrigem Risiko.

ÜBER DEN EXPERTEN CHRIS PAMPEL:

Chris Pampel ist Geschäftsführer der Pato GmbH und Inhaber des Deutschen Edelstein Kontors. Der leidenschaftliche Edelsteinfan und -experte berät eigentümergeführte Unternehmen und Privatpersonen mit hohem Eigenkapital im Bereich Investment und ist als Redner und Referent auf Messen und Veranstaltungen zum Thema Investment-Farbedelsteine sehr gefragt. Für ihn gehören Edelsteine in höchster Qualität als mobiles Sachwertinvestment neben Gold in jedes hochwertige Portfolio. Da dieses hochspannende Thema vielen Anlegern noch nicht bekannt ist, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele interessierte Anleger mit seiner Expertise aufzuklären und für Farbedelsteine als Investment zu begeistern.

Webseite: www deutsches-edelstein-kontor de





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.