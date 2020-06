Die Royalty-Unternehmen - sicher nicht langweilig im Goldbereich

Wer mit Aktien von Goldgesellschaften liebäugelt, sollte sich auch einmal bei den Royalty-Unternehmen umsehen

Royalty-Gesellschaften verdienen ihr Geld anders als „normale“ Goldsucher. Als Lizenz- und Streaming-Unternehmen haben sie ein geringeres Risiko. Denn sie sichern sich das Recht auf zukünftige Produktionen, meist indem ein bestimmter Prozentsatz (NSR, Netto-Schmelz-Rendite) ausgehandelt wird oder auch eine bestimmte Summe. Oft gibt es auch sogenannte Meilensteinzahlungen, wenn beispielsweise eine Machbarkeitsstudie fertig gestellt ist. Dann fließen Zahlungen an die Royalty-Gesellschaft.

Das Bergbaurisiko liegt dabei bei den Partnergesellschaften. Von steigenden Edelmetallpreisen profitieren die Royalty-Unternehmen natürlich. Ebenso wenn Partner-Firmen neue Entdeckungen machen oder sich neue Projekte zulegen. Es gibt auch Indizes, in denen 11 Royalty-Gesellschaften integriert sind. Im Mai und April gab es da bei allen 11 schöne Gewinne.

Eine der Royalty-Gesellschaften ist etwa die Dividenden zahlende Osisko Gold Royalties. Im ersten Quartal 2020 stiegen die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams und machten knapp 38 Millionen US-Dollar aus. Dies gelang mit einem auf Nordamerika bezogenen Portfolio von über 135 Lizenzvereinbarungen und Edelmetallabnahmen.

Starke Kursbewegungen können nicht nur die Royalty-Gesellschaften vollziehen, sondern natürlich auch die Unternehmen, die sich der Goldsuche mittels Goldprojekten verschrieben haben. Zum Beispiel Revival Gold. Das auf Wachstum ausgerichtete Goldunternehmen besitzt das Recht eine 100-prozentige Beteiligung am Beartrack- und am nahe gelegenen Arnett Gold-Projekt in Idaho zu erwerben. Gold wurde hier bereits früher produziert.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



