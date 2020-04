Royal Dutch Shell: kein Wunder!

In Stuttgart fand sich am Dienstag auch Royal Dutch Shell unter den meistgehandelten Werten – kein Wunder nach dem gestrigen historischen Tag: Der Preis des verfallenden Mai-Kontrakts für die Öl-Sorte WTI rutschte zeitweise bis auf minus 40 US-Dollar ab! Hier trafen überlaufende Öl-Lagerbestände auf eine eingebrochene Nachfrage aufgrund der weltweit in weiten Teilen lahmgelegten Wirtschaft. EUWAX

