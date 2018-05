Royal Dutch Shell-Aktie: Diese Dividendenperle bleibt ein klarer Kauf! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.

Dank weiterhin hoher Ölpreise würden die Gewinne beim britisch-niederländischen Energieriese weiter sprudeln. Royal Dutch Shell ruhe sich aber nicht auf dem mehr als zufriedenstellenden Status Quo aus, sondern investiere verstärkt in Bereiche, z.B. das Batterie-Geschäft, welche für den Konzern in einigen Jahren wichtig werden könnten.

Natürlich seien die Erträge, die Royal Dutch Shell im Batterie-Bereich demnächst erzielen dürfte marginal im Vergleich zu den Gewinnen in zweistelliger Milliardenhöhe, welche das Öl- und Gasgeschäft abwerfe. Aber dennoch sei es wichtig, dass sich der Energiegigant auch in diesem Bereich und bei Erneuerbaren Energien ein starkes Standbein aufbaue. Die Dividendenperle Royal Dutch Shell bleibe jedenfalls ein klarer Kauf (Stopp: 24 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2018)

Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

30,34 EUR -2,91% (23.05.2018, 10:52)

Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

30,415 EUR -1,31% (23.05.2018, 11:06)

LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.665,50 GBp -2,70% (23.05.2018, 10:53)

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29

WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M

Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C

London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA

Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.

Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.05.2018/ac/a/a)