Royal Dutch Shell A - Das hohe Ölpreisniveau beschert dem britisch-niederländischen Energieriesen wieder satte Gewinne!

Symbol: RDSA ISIN: GB00B03MLX29

Rückblick: Royal Dutch Shell zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Nachdem die Aktie im Oktober letzten Jahres für unter 10 EUR zu haben war, klettert der Aktienkurs mit dem steigenden Ölpreis wieder nach oben. Danach ging das Papier des Ölmultis in eine Seitwärtsbewegung über. Die letzten Versuche der Bullen, Stärke zu zeigen, scheiterten im Bereich bei rund 17.80 Euro und die Shell-Aktie fiel wieder zurück in ihre Range.

Meinung: Das aktuell hohe Niveau der Öl- und Benzinpreise beschert dem britisch-niederländischen Energieriesen wieder höhere Gewinne. Diese sollten eine Erhöhung der Dividende und Aktienrückkäufe ermöglichen, was wiederum den Aktienkurs nach oben treiben sollte. Die Aktie ist gerade dabei aus der Abwärtstrendlinie auszubrechen. Wenn der Breakout gelingt, sollte in Folge auch die Hürde bei 17.80 Euro überwunden werden können und wir bekämen ein Kaufsignal.

Chart vom 16.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.36 EUR

Setup: Wenn die Aktie den Breakout schafft, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnten defensive Trader nach dem Entry unter den letzten Tiefpunkt setzen. Aggressivere Trader dürften eher das Niveau unter dem EMA-50 wählen.

Meine Meinung zu Royal Dutch Shell ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RDSA

