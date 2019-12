Rote Laterne für Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Keine Aktie wurde gestern in Stuttgart öfter gehandelt, keine Aktie wies im DAX dabei so hohe Verluste auf – die Rede ist von Wirecard. Und der Grund für die rote Laterne war – wenig überraschend – ein neuerlicher Bericht der Financial Times. Dieses Mal wurde im Bericht eine Übernahme in Indien im Jahr 2015 im Zuge der Asien-Expansion beleuchtet. Nicht einmal eine positive Analystenmeinung mit „Buy“-Einstufung durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser kann die Wirecard-Aktie stützen. Bis zum gestrigen Nachmittag ging es über zwei Prozent auf rund 104,50 Euro nach unten. EUWAX

