Rotation hin zu Spekulationen für die kommenden Wochen

Wir haben unser Portfolio letzte Woche etwas verkleinert und Cash generiert. Das liegt an ordentlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen und daran, dass allgemein gerade recht stark rotiert wird (Details unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1662?start=0 in Kapitel 04).Für langfristige Positionierungen ist es in meinen Augen noch ein wenig zu früh. Ich möchte daher in den kommenden Wochen vermehrt spekulativ unterwegs sein. Updates werde ich wie gehabt in meinem Heibel-Ticker veröffentlichen: www.heibel-ticker.de