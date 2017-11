Rohstoffpreise – weiter aufwärts?

Die Aktienkurse eilen von Hoch zu Hoch, die Bewertung von Aktienerreicht immer luftigere Höhen. Zwar wird erwartet, dass dieUnternehmensgewinne im dritten Quartal um etwa acht Prozent gegenüberdem Vorjahr angestiegen sind. Im Quartal zuvor betrug die Steigerungjedoch über 12%. Zudem wurde die Gewinnentwicklung im abgelaufendenVierteljahreszeitraum hauptsächlich vom Energiesektor gestützt, der imS&P 500 auf einen Anteil von über 20% kommt.Die Gewinnentwicklung im Energiesektor wiederum wurde vor allem bewirktdurch die steigenden Ölpreise. Oil Brent hatte Ende Juni ein Tief vonknapp 45 Dollar markiert. Aktuell müssen gut 62 Dollar bezahlt werden.Rohöl ist der zentrale Rohstoff für viele Bereiche der Industrie. Häufiggelten steigende Ölpreise daher als Beleg für eine wachsende Wirtschaft.Der Preis von Oil Brent in Dollar hatte zur Jahresmitte 2008 ein Hochbei rund 245 erreicht (siehe Chart!). Die folgende Echo-Bubble brachteim zweiten Quartal 2011 ein Preis-Hoch bei gut 125, das ein Jahr späternochmals erreicht wurde. Anfang 2016 wurde bei 28 ein belastbares Tieferreicht, es folgte ein Anstieg auf 56 Dollar per erstem Quartal 2017.Nach einem Test des wichtigen Pegels bei rund 45 zu Ende Juni (hier warEnde 2008/Anfang 2009 ein Boden gefunden worden) ging es deutlichaufwärts auf aktuell gut 62 Dollar. Aus meiner Sicht avisiert diePreisentwicklung den Pegel von knapp 70, der sich mehrfach als relevanterwiesen hat, zuletzt im Mai 2015 als Widerstand. Als Zeitziel käme daserste Quartal 2018 infrage.Kupfer ist von besonderer Bedeutung für unsere starkinfomationstechnisch ausgerichtete Wirtschaft. Das Metall spielt unteranderem als guter elektrischer Leiter eine große Rolle. Der Preis diesesRohstoffs hatte im Februar 2011 ein Topp gebildet (siehe Chart!), einigeMonate vor den Preisspitzen bei Rohöl und beim DJ UBS CommodityRohstoff-Index. Ein belastbares Tief wurde zusammen im Januar 2016markiert, etwas zeitgleich mit anderen Rohstoffpreisen. Seitdem ging esaufwärts, beschleunigt seit Herbst 2016 (Anfang November 2016 wurdeTrump US-Präsident). Nach einer Konsolidierungsphase stieg derKupferpreis ab Juli wieder deutlich an und steht mittlerweile über demwichtigen Pegel bei 480. Nächste Ziele wären gut 520 und dann 580.Das “Breitwand”-Bild bei Rohstoffen liefern Rohstoff-Indices, von denenes mehrere Varianten gibt. Im DJ UBS Commodity Index (jetzt BloombergCommodity Index) erfolgt die Gewichtung der Indexkomponenten nach derglobalwirtschaftlichen Bedeutung des einzelnen Rohstoffes. DieBeurteilung erfolgt aufgrund von Handelsumsätzen und Produktionszahlen.Der Index enthält aktuell 19 verschiedene Rohstoffe, die Gewichtung jeRohstoff liegt zwischen zwei und 15 Prozent. Der Index zeichnet sich imUnterschied zu anderen Rohstoffindices dadurch aus, dass der Anteil desAgrarsektors relativ hoch ist. Rohstoffe wie Baumwolle und Mais,Lebendrind oder Zucker kommen auf einen Anteil von über 30%. Die anderenRohstoffindizes gewichten Energierohstoffe deutlich höher.Im Chart des DJ UBS Commodity Index ist das Hoch aus Mitte 2008 beiknapp 240 gut zu erkennen (siehe Chart!). Dem folgte eine Echo-Bubble,die im April 2011 ein Preis-Hoch bei einem Indexstand von rund 175produzierte. Anfang 2016 wurde schließlich bei 73 ein belastbares Tieferreicht, danach kam es bis zur Jahresmitte 2016 zu einem Anstieg bis90. Aktuell notiert der Index darunter bei 87. Aus meiner Sicht sprichtviel dafür, dass der Index den Bereich von 102 bis 105 anvisiert, dasTief aus dem Frühjahr 2009. Als Zeitziel käme die erste Jahreshälfte2018 infrage.Da Rohöl eine große Bedeutung auch bei der Förderung, bzw. Herstellungvon anderen Rohstoffen hat, beeinflusst seine Preisentwicklung auch dievieler anderer Rohstoffe. Durch die Konstruktion des DJ UBS CommodityIndex wird eine übersteigerte Auswirkung des Rohlölpreises auf dieRohstoffkosten insgesamt eingeschränkt. Damit dürfte der Index auch einebessere Tauglichkeit als vorauslaufende Indikation für die Entwicklungder Verbraucherpreise besitzen.Aus dem Rohstoffbereich stehen die Zeichen insgesamt auf „weitersteigend“. Das spiegelt sich im US-PPI (Produktionspreisindex) wider,der im September um 4,1% gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist. DerUS-CPI (Konsumentenpreisindex) konnte um 2,2% zulegen. Hinsichtlich derTrendauswertung hatten sich beide Indices bis in den Herbst 2016unterhalb ihres mittelfristigen Trends entwickelt. Seitdem steht dieAuswertung auf „neutral“ bezogen auf den aufwärts gerichteten Trend.Beim PPI ist eine baldige Trendbeschleunigung deutlich wahrscheinlicherals beim CPI.Der von der Fed besonders beachtete PCE-Preis-Indikator (ohneNahrungsmittel und Energie) kommt im September auf eine Jahresrate von1,33%, ein Stück weit unter dem Inflationsziel der Fed bei zwei Prozent.Hier ist seit der Jahresmitte eine Entwicklung unter dem mittelfristigenTrend festzustellen. Die großen Akteure an den Finanzmärkten gehen zwarmit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Fedim Dezuember einen weiteren Zinsschritt unternimmt auf einen Leitzinsvon dann 1,25 bis 1,50%. Aber eine verschärfte Gangart wird nichterwartet. Zudem ist mit Powell eine Nachfolge auf den Chefsessel der Fedvorgesehen, der die „zartfühlende“ Politik von Fed-Chefin Yellenfortsetzen dürfte. Schließlich kommt der ja auch an dem Asset-Geschäft…und weiß daher, was die Zunft wünscht.Bei der Entwicklung der Rohstoffpreise spielt der Dollar-Wert einebedeutende flankierende Rolle. Die Preise notieren gewöhnlich in Dollar.Ein schwächerer Dollar stützt die Preise, weil die Rohstofflieferantenum Währungsverluste bereinigte Preise anpeilen. Der Dollar-Index hatzwischen Jahresanfang und Anfang September deutlich an Wert eingebüsst.Seitdem ist der Index jedoch wieder von 91 auf fast 95 gestiegen (sieheChart!).Hierfür werden im wesentlichen drei Faktoren ausgemacht. DieFuture-Ausrichtung der großen Spekulanten war zuletzt sehr bullisch proEuro. Die EZB hat eine Verlängerung ihres QE-Programm beschlossen, wasden Außenwert des Euro drückt. Und drittens nimmt allmählich dieTrumpsche Steuerreform Gestalt an, wonach die großen US-Multis zu einemsehr niedrigen Steuersatz ihre im Ausland geparkten Gewinne von deutlichüber zwei Bill. Dollar heim holen können. Der Chart des Dollar-Indexoffenbart mit einem sich nach rechts öffnenden Dreieck Unsicherheit. Einweiterer Anstieg bis in den Bereich von 97 erscheint mir aktuellwahrscheinlich. Das würde einem Absinken von Euro/Dollar bis etwa 1,14entsprechen.Hinsichtlich der Entwicklung der Rohstoffpreise würde weitereDollar-Stärke bedeuten, dass die Währungsseite diese zunächst jedenfallsnicht begünstigen würde. Umso bedeutsamer wäre es, wenn sie dennochweiter zulegen. Dies würde als Zeichen für zunehmenden Bedarf und damitals Zeichen für eine wachsende Weltwirtschaft interpretiert.Es ist zu erwarten, dass Rohstoffpreise übergeordnet weiter anziehen.Das lässt erwarten, dass die Verbraucherpreisindices zukünstig (weitere)Stärke zeigen. Das gäbe für Aktien in der aktuellen Analyse- undGefühlslage der Akteure ein bullisches Signal, eine moderate Steigerungder Verbraucherpreise würde als Zeichen für wirtschaftliches Wachstumangesehen. Der Goldpreis dürfte in diesem Umfeld ebenfalls Unterstützungbekommen.[Charts von Incrediblecharts]Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/11/05/rohstoffpreise-weiter-aufwarts/