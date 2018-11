Rohstoffmesse München Teil 2

Alte Trambahnen, Nostalgie pur – die Rohstoffmesse in München besitzt Flair, keine Frage. Im aktuellen Umfeld gibt sie auch Anregungen für Investoren

Alle großen namhaften Edelmetallhändler waren in München zur Rohstoffmesse. Meist waren die Stände von Interessenten belagert. Das lässt auf gute Verkäufe schließen. Auch bei den Rohstoffderivate-Spezialisten waren zahlreiche Interessenten zu sehen. Ob physisch hinterlegte ETCs oder Zertifikate mit Terminmarkthintergrund. Sicherlich sind diese Anlagevehikel für bestimmte Investorengruppen gut.





Doch auch Anleger, die sich für Investments in Unternehmen mit Rohstoffhintergrund interessierten, kamen auf ihre Kosten – und zwar nicht zu knapp. Zahlreiche Unternehmen waren mit eigenen oder Sammelständen vertreten. Oft waren die Bergbaukonzerne mit ihren CEOs, CFOs und Geologen vertreten, die Präsentationen gaben und Fragen zu den Projekten beantworteten.





Unter anderen sind dabei zum Beispiel Aurania Resources und Uranium Energy positiv aufgefallen. Auranias Lost Cities-Projekt in den Anden in Ecuador liegt entlang eines Haupttrends im kaum explorierten Gold-Kupfer-Gürtel. Aktuelle Bohrergebnisse brachten erfreuliche Kupfergehalte von vier bis sieben Prozent, sowie hohe Silbergehalte zwischen 20 und 79 Gramm pro Tonne Gestein.





Uranium Energy, auf der Messe durch Firmenchef Amir Adnani vertreten, besitzt fortgeschrittene sowie genehmigte Uranprojekte in Texas, dazu eine Verarbeitungsanlage, die bereit ist. Weitere Uranprojekte in Wyoming, Arizona, Colorado, New Mexiko und in Paraguay runden das Uran-Portfolio ab.







