Den Rohstoffen gehört die Zukunft

Diverse Rohstoffe werden immer wichtiger. Nicht nur für die neuen Technologien, des Anlegers Liebling Gold gewinnt an Bedeutung

Gold als Versicherung gegen Geldentwertung und als sicherer Hafen in Krisensituationen ist wieder stark gefragt. Die neueste Krise spielt sich gerade zwischen Russland und der Ukraine ab. Die Sorgen sind groß, wenn man auf die aktuellen Entwicklungen blickt. Inzwischen sollen sich rund 100.000 russische Soldaten entlang der ukrainischen Grenze befinden. Appelle richten sich an Russland, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und es droht ein neuer kalter Krieg. Der Ukraine-Konflikt ist nicht zuletzt aus dem Ruder gelaufen, weil Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine erfolgten.





Abgesehen von politischen Querelen ächzt die Welt unter der Pandemie und den damit verbundenen monetären Folgen. Inflation und immense Schuldenberge vieler großer Volkswirtschaften lassen nichts Gutes für die Zukunft erahnen. Die steigenden Energiepreise belasten die einzelnen Bürger zusehends. Gleichzeitig sollte man für das Alter vorsorgen. Alles in allem keine einfachen Zeiten. Wer Geld investieren möchte, ist vor schwierige Aufgaben gestellt. Aber da kommt Abhilfe, Gold, das Metall, das seit Jahrtausenden als sichere Anlage gilt und das zu Recht, sollte helfen. Goldinvestments haben sich über lange Zeiten als lukrativ erwiesen, natürlich nicht unbedingt aus kurzfristiger Sicht, aber lang- bis mittelfristig. Grundsätzlich werden Rohstoffe immer benötigt. Sie sind wichtig im Welthandel. Um auf das richtige Pferd zu setzen, sind aber Kenntnisse über die einzelnen Goldgesellschaften wichtig. Und in unserem Informationszeitalter ist dies auch kein großes Problem. Bei den Goldunternehmen sollte man auf das Management, auf die Projekte und wo sie sich befinden, schauen. Ob Junior oder etablierter Goldproduzent, die Auswahl ist groß. Als Beispiele dienen Tarachi Gold und Trillium Gold Mines. Tarachi Gold ist im Sierra Madre Goldgürtel in Mexiko aktiv. Die Magistral-Liegenschaft in Durango soll Anfang 2023 mit der Produktion starten. Trillium Gold Mines besitzt im Red Lake Mining District in Ontario mehr als 55.000 Hektar aussichtsreiches Goldland.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).





