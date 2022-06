Rohstoffe und Gesundheit

Da wäre einmal Zink, ein für den Mensch notwendiger Stoff

Zink dient als Korrosionsschutz beim Verzinken, das ist bekannt. Auch in Form von Druckguss für Medizinprodukte, in Kosmetika und Pharmazieprodukten oder in Röntgensystemen wird Zink verwendet. Für Menschen ist Zink lebensnotwendig, kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden und ist damit ein essenzielles Spurenelement.

33 Prozent des weltweit produzierten Zinks kommt aus chinesischer Minenproduktion. Die größten Reserven liegen indes in Australien (50 Prozent). Da der Raffinerieprozess sehr energieintensiv ist, haben einige Raffinerien die Produktion zurückgefahren. Die Lagerbestände sind auch entsprechend niedrig. Im Jahr 2021 wurden weltweit 13 Millionen Tonnen Zink hergestellt, damit acht Prozent mehr als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr kamen 4,2 Millionen Tonnen Zink aus China, 1,6 Millionen Tonnen aus Peru und 1,3 Millionen Tonnen aus Australien. Laut der International Lead and Zinc Study Group ist der Zinkverbrauch im Jahr 2021 um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach oben gegangen. Der größte Zinkproduzent Chinas ist Griffin Mining durch seine Beteiligung (88,8 Prozent) an der produzierenden Caijiaying-Zinkmine. Im vergangenen Jahr konnten die Einnahmen um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.





Auch Silber dient, neben seiner Stellung als Anlagevehikel, Schmuckwerkstoff und Industrierohstoff, für die Gesundheit. Medizinische Geräte oder Wasseraufbereitungssysteme etwa nutzen die Eigenschaften des Silbers. China und Mexiko sind die größten Silberproduzenten, wobei Silber oft ein Nebenprodukt bei Zink-, Gold- oder Kupferminen darstellt. In Verbindung mit der boomenden Photovoltaikbranche sollte Silber in der Zukunft stark nachgefragt werden. Eine Gesellschaft mit Silber im Boden ist Vizsla Silver. Dessen zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliches Panuco-Projekt in Mexiko beinhaltet hochgradiges Silber und eine kurzfristige Ressourcenerweiterung ist möglich.





