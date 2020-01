Rohstoffe für das neue Jahr

Der Goldpreis sollte weiter gut unterstützt sein, auch Kupfer dürfte sich wacker schlagen im neuen Jahr

Die geopolitischen Spannungen lassen nicht nach. Nordkorea droht mit „einer neuen strategischen Waffe“. Die Atomverhandlungen mit den USA stagnieren. Daher sieht sich Machthaber Kim Jong-un nicht mehr an die Vereinbarungen bezüglich der Atombombentests und Interkontinentalraketen gebunden. Gold sollte weiter Potenzial haben und steigende Kurse wären nicht verwunderlich.

Ende 2019 hat Gold beispielsweise in Euro, kanadischen Dollar oder in australischen Dollar gerechnet, neue Allzeithochs erreicht. Was den US-Dollar anbelangt, so könnte dies durchaus noch bevorstehen. Vor allem, wenn der US-Dollar schwächelt.

Davon dürften dann Minenaktien überproportional profitieren. So etwa die Aktien von RNC Minerals. In den Goldminen Beta Hunt (hochgradige und sichtbare Goldvorkommen) und Higginsville Gold Operations in Westaustralien wird bereits produziert. Mit Barmitteln bestens ausgestattet, liegt der Fokus von RNC Minerals auf Kostensenkung und auf der Steigerung der Goldproduktion. Zusätzlich besitzt die Gesellschaft am Nickel-Kobalt-Projekt Dumont in Quebec einen 28-prozentigen Anteil.

Dass auch der Rohstoff Kupfer zu den Gewinnern im Jahr 2020 zählen könnte, ist für viele Branchenkenner beschlossene Sache. Weltweit laufen Bemühungen die Wirtschaft am Laufen zu halten oder besser noch zu stärken. Das Konjunkturmetall Kupfer sollte also gefragt sein. Gute Aussichten also für Kupferunternehmen wie Copper Mountain Mining.

Copper Mountain Mining gehört 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia. Sie liegt nahe dem Hafen von Vancouver und ist gut erreichbar. Mit einer dritten Kugelmühle soll die Produktion im Jahr 2020 von 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent jährlich auf 116 Millionen steigen. Die aktuelle Lebensdauer der Mine soll 31 Jahre betragen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RNC Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/) und Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

