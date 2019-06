Rohstoffe für den Fortschritt

Neben Wasser und Nahrung ist die Stromversorgung ein essenzielles Bedürfnis der Weltbevölkerung

Heute leben rund 1,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu elektrischer Energie. Dies hat die Internationale Energieagentur bei der Untersuchung in 140 Ländern herausgefunden. Im Jahr 2000 waren es noch 1,6 Milliarden Erdenbürger. Die Versorgung mit Energie braucht ebenso wie der Ausbau von Infrastruktur den Rohstoff Kupfer. Kupfer ist besonders für hochwertige Stromkabel wichtig. Zudem wird in der Automobilindustrie, dabei vor allem in der Elektromobilitätsbranche, viel Kupfer nachgefragt.

Kupfer ist der Rohstoff, auf den sich Auryn Resources spezialisiert hat. Dabei gehören die Projekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, Kanada sowie das Homestake Ridge-Projekt in Kanada, und in Peru Sombrero, Huilacollo, Banos del Indio und weitere Projekte. In Peru haben übrigens 91 Prozent der Menschen Zugang zu Elektrizität.





Strom kann unter anderem auch durch Erdwärme erzeugt werden mithilfe von Geothermal-Projekten. Eine Rohstoffgesellschaft, die ein solches Geothermie-Projekt besitzt, ist Bluestone Resources. Dem Mita-Geothermieprojekt in Guatemala – wo nebenbei bemerkt rund 78 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität haben – wurde bereits 2013 in einer Machbarkeitsstudie eine positive Wirtschaftsleistung bestätigt.





Doch Bluestone Resources kann neben dem Geothermie-Projekt das Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala vorweisen. Mit sehr guten Bohrergebnissen (bis zu 19,9 Gramm Gold und bis zu 281 Gramm Silber pro Tonne Gestein) und zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens, wird mit einer jährlichen Goldproduktion von durchschnittlich 146.000 Unzen gerechnet. Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen.





Und Guatemala ist ein guter Standort, ist es doch die größte und leistungsstärkste Volkswirtschaft in Mittelamerika.













Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/) und von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/