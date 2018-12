Rohstoffe aus der Tiefe des Meeres

Je weiter der technologische Fortschritt geht und die Nachfrage nach Rohstoffen wächst, desto mehr rückt der Meeresboden in den Fokus

Die Tiefsee, das sind Regionen mit mehr als 200 Metern Wassertiefe und diese machen etwa 65 Prozent der gesamten Erdoberfläche aus. Und es gibt durchaus schon einen Ansturm auf die Tiefsee. Autonome Roboter und tief tauchende U-Boote könnten es in der Zukunft ermöglichen Schätze wie etwa Nickel, Kobalt, Aluminium oder Kupfer zu heben. Produkte wie Smartphones könnten mit Rohstoffen aus der Tiefsee gebaut werden. Aber auch Blei, Gold oder Silber sollen zu finden sein.

So plant Indien die Erkundung eines 75.000 Quadratkilometer großen Gebietes im Indischen Ozean. Auch Deutschland besitzt eine Lizenz um polymetallische Sulfide und kobaltreiche Krusten im Atlantik abzusuchen. Die Lizenz kommt von der Meeresbodenbehörde ISA. In 2025 soll der kommerzielle Abbau von Rohstoffen beginnen. China sucht im Pazifik nach Mineralien und Brasilien darf im südlichen Atlantik auf die Suche gehen.





Die Ambitionen in der Tiefsee rufen natürlich Umweltschützer auf den Plan. Der Artenreichtum scheint hier manchen gefährdet zu sein. Schließlich sind Sedimentbohrungen und der Bergbau in der Tiefe Eingriffe, die Lebensräume stören oder sogar zerstören können.





Da ist es, zumindest in den nächsten Jahren einfacher die wertvollen Rohstoffe mit konventionellen Bergbaumethoden zu fördern. So wie Panoro Minerals. Mit zwei fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Projekten in Peru, Cotabambas (Kupfer, Gold, Silber) und Antilla (Kupfer, Molybdän), sowie zwei Projekten im Frühstadium, Kusiorcco (Kupfer) und Humamantata (Kupfer) sollten die Weichen für ein erfolgreiches Fortkommen gestellt sein.





Auch GoldMining besitzt in seinem beachtlichen Portofolio Gold- und Kupferprojekte in Peru, sowie in Kanada und Kolumbien. Dazu kommen große Goldprojekte in Brasilien und eine Beteiligung an einem Uranprojekt in Kanada.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc.html) und von Panoro Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/panoro-minerals-ltd.html).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html