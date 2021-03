Rohstoffe: Stimmung bei Industriemetallen etwas abgekühlt

Der vermeintliche „Superzyklus“ bei den Industriemetallen ist etwas ins Stocken geraten, doch bleiben die Preise hoch. Eine Überraschung für viele ist Öl. Der Goldpreis entfernt sich hingegen weiter von seinem Rekordstand von 2020.



18. März 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zuflüsse in breit diversifizierende Rohstoffkörbe und kräftige Abflüsse aus Edelmetall- und Energie-ETCs kennzeichnen den ETC-Handel. „Die Kombination von steigenden Inflationserwartungen, schwachem US-Dollar und Konjunkturoptimismus hat die Aufmerksamkeit wieder auf Rohstoff-Körbe gelenkt“, erläutert Mobeen Tahir vom ETC-Emittenten WisdomTree. Manche Experten sehen sogar schon wieder einen „Superzyklus“ gekommen: einen lang anhaltenden Boom der Metall- und Ölpreise durch die globale Konjunkturerholung nach Corona und die Umstellung auf eine grüne Wirtschaft.

„Industriemetallpreise dürften wieder anziehen“

Viele Preise von Industriemetallen haben vor kurzem Mehrjahreshochs erreicht. Zuletzt ging es für die meisten Notierungen aber etwas nach unten. „Die Stimmung hat sich etwas abgekühlt“, bemerkt Barbara Lambrecht von der Commerzbank. „Von Chinas Nationalem Volkskongress ist bislang kein Funke übergesprungen, auch weil ein Wachstumsziel von mindestens 6 Prozent für dieses Jahr nicht sehr ambitioniert ist.“ In den kommenden Monaten dürften die Preise wegen der saisonbedingt starken Nachfrage in China und des sich abzeichnenden Konjunkturaufschwungs in den USA und Europa aber nochmals anziehen.

„Rohstoffmarktausblick bleibt konstruktiv“

Nach Einschätzung von Dora Borbély von der DekaBank war der stark ausgeprägte Optimismus der spekulativ orientierten Marktteilnehmer auffällig und hat die Risiken für kurzzeitige und stärkere Preisabwärtskorrekturen erhöht. „Grundsätzlich bleibt der Rohstoffmarktausblick unter der Annahme einer kräftigen weltwirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf allerdings konstruktiv“, meint die Analystin. Die Aussichten insbesondere für zyklische Rohstoffe seien gut. Beachtet werde müsse nur, dass eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen auch die Angebotsrisiken mindere. „Denn gerade die Sorgen um die Minenproduktion spielten zuletzt bei der Verteuerung einiger Industriemetalle eine bedeutende Rolle.“

Borbély

Industriemetall-ETCs wurden laut WisdomTree in den vergangenen vier Wochen überwiegend gekauft. An der Börse Frankfurt gilt das Interesse der Anleger vor allem dem WisdomTree Industrial Metals (DE000A0KRKG7).

Ölpreis seit Oktober fast verdoppelt

Anhaltend hohe Nettoabflüsse meldet WisdomTree für Öl-ETCs. Anleger rechnen schon länger mit Preisrücksetzern und stellen Gewinne glatt. Doch der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent ist weiter gestiegen und vergangene Woche sogar kurz über 70 US-Dollar geklettert. Damit hatte sich die Notierung gegenüber Oktober fast verdoppelt, seit dem Tief bei 21 US-Dollar im März vergangenen Jahres sogar mehr als verdreifacht. „Anders als erwartet haben OPEC und die Partnerländer entschieden, die Produktion bis zum April konstant zu halten und nicht zu senken“, erläutert Tahir. Gleichzeitig erhole sich die Nachfrage, so dass ein Angebotsdefizit entstehe.

Die Rohstoffanalysten der Commerzbank erwarten auf mittlere Sicht wieder niedrigere Ölpreise. Ein Barrel Brent werde Ende des Jahres wieder 60 US-Dollar kosten. „Denn angesichts einer anziehenden Nachfrage dürfte spätestens im Sommer die OPEC+ ihr Angebot ausweiten.“ Umsatzstärkste Öl-ETCs sind der Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield (DE000A1KYN55) und der WisdomTree WTI Crude Oil (DE000A0KRJX4).

Anleger sehen Alternativen zu Gold

Ebenfalls Abflüsse im großen Stil gibt es bei den im Vorjahr so beliebten Gold-ETCs. Der Goldpreis ist Anfang vergangener Woche sogar kurzzeitig unter 1.700 US-Dollar je Feinunze gefallen. Am Donnerstagmorgen sind es mit 1.742 US-Dollar nur wenig mehr. Das Allzeithoch von 2.069 US-Dollar im August ist mittlerweile weit entfernt.

„Hauptgrund sind steigende Renditen von US-Staatsanleihen“, erklärt Tahir. Die machen das keine Zinsen abwerfende Gold vergleichsweise uninteressanter. Mit anziehender Inflation könnte die Attraktivität von Gold Tahir zufolge aber wieder steigen. Außerdem rechnet er wegen der immer höheren US-Staatsverschuldung mit einem dauerhaft schwachen US-Dollar, der Gold außerhalb des US-Raumes erschwinglicher machen würde. „Der aktuelle Gegenwind für Gold dürfte temporärer Natur sein.“

„Gegenwind für Gold nur temporärer Natur“

Gold-ETCs sind – anders als in den Vormonaten – wieder umsatzstärkste ETCs an der Börse Frankfurt. Ganz oben auf der Umsatzliste steht Xetra-Gold (DE000A0S9GB0). Der Bestand von Xetra-Gold bleibt mit 221 Tonnen auf hohem Niveau. Rege gehandelt wurden außerdem der Xtrackers Physical Gold mit und ohne Währungssicherung (DE000A1EK0G3), (DE000A1E0HR8), der WisdomTree Physical Gold Euro Daily Hedged (DE000A1RX996) und der Invesco Physical Gold (IE00B579F325).

Silber: Mitgehangen, mitgefangen

Der Silberpreis hatte lange vom Konjunkturoptimismus profitiert – Silber wird im Gegensatz zu Gold auch viel in der Industrie eingesetzt. Zuletzt konnte sich das Edelmetall der Goldschwäche aber nicht mehr entziehen. Auch die Platin-Rally ist vorerst ausgebremst. Immer noch viel um geht im Xtrackers Physical Silver (DE000A1E0HS6), im WisdomTree Physical Silver Individual Securities (DE000A0N62F2) und im Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged (DE000A1EK0H1).

von: Anna-Maria Borse

18. März 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.