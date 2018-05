Rohstoffe: Starke Nachfrage nach schwarzem und gelbem Gold

2. Mai 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Unsicherer Zeiten auch im Handel mit Rohstoffverbriefungen, denn viele Themen prägen den Markt: Die Diskussionen über Strafzölle zwischen China und den USA, mögliche Änderungen am nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA, die Handelsbeziehungen der USA zur EU und geopolitische Risiken im Mittleren Osten.Die die Spannungen zwischen Donald Trump und Russland tragen laut ETF Securities ebenfalls zu den Entwicklungen im Rohstoffsektor bei. Unterm Strich legte der weit gefasste Bloomberg Commodity Index mit seinen 20 verschiedenen Rohstoffen auf Monatssicht von 86,83 auf 89,48 Punkte und damit gut 3 Prozent zu.Im Handel mit ETCs auf Xetra gehören marktbreite Rohstoff-Investments zu den beliebtesten Werten, z.B. die an den Reuters/Jefferies CRB Index (WKN A0JC8F) gekoppelt sind, wie Oliver Kilian von der UniCredit berichtet. "Hier hatten wir sehr viel Bewegung in beide Richtungen, wobei die Käufe überwiegen."

Energiewerte gesucht

Steigende Ölnotierungen treiben nach Ansicht von Andreas Bartels die Nachfrage nach Rohöl-ETCs (WKN A0KRKU). "Käufe standen hier im Vordergrund", informiert der Händler der Commerzbank. Kilian macht zudem stärkeres Interesse an Energiewerten wie dem ETFS Energy (WKN A0KRKD) aus.

Korrekturpotenzial für Öl

Allein in diesem Jahr zogen die Ölpreise um rund 20 Prozent an. Das liegt Robert Halver zufolge unter anderem an der bis Ende des Jahres verordneten OPEC-Förderbremse. "Daneben sorgen ein mögliches neues Ölhandelsembargo Trumps gegen seinen Lieblingsfeind Iran und Fördereinbrüche in Venezuela geopolitisch für Hochpreisstimmung", urteilt der Analyst der Baader Bank. Insgesamt sieht Halver die hohen Rohstoffpreise als nicht gerechtfertigt. "Es baut sich derzeit Preiskorrekturpotenzial auf." Dieses werde seine Wirkung entfalten, sobald sich die geopolitische Lage entspanne und damit fundamentale Realitäten wieder stärkere Beachtung fänden.Die derzeit von Saudi Arabien zusätzlich angestrebten Förderkürzungen träfen übrigens nicht bei allen Mitstreitern auf Gegenliebe, selbst wenn dadurch kurzfristig höhere Kurse winkten. Konventionelle Ölländer fürchteten schleichende Marktanteilsverluste zugunsten der USA, die teureres Öl zum Ausbau der Fracking-Industrie nutzten. "Diesem gefrackten Siegeszug will Russland mit einer wieder erhöhten, konventionellen Ölproduktion kräftig in die Parade fahren, selbst wenn dann der Preis für das schwarze Gold wieder sinkt."Anleger vertrauen auf Gold

Gold war im April bei Anlegern beliebt. Werte wie Xetra-Gold (WKN A0S9GB) und Physical ETC auf Gold (WKN A1MECS) wurden bei der Commerzbank mit einem Kaufüberhang rege gehandelt, obwohl die Preisspanne zwischen 1.310 und 1.365 US-Dollar pro Feinunze in den vergangenen Wochen recht eng sei. Investoren griffen zudem häufig zu Goldprodukten mit Währungsabsicherung zum Euro (WKN A1EK0G). Das gelte auch für in Summe gefragte Silber-ETCs (WKN A1EK0J). In der letzten Aprilwoche trennten sich Investoren verstärkt von ihren Platin- (WKN A0N62D) und Palladium-Engagements (WKN A0N62E).







Die Nachfrage nach Xetra-Gold ist jedenfalls ungebrochen. Der physische Bestand steht Anfang Mai auf einem Allzeithoch bei gut 178 Tonnen. Xetra-Gold wird in Gramm je Euro gehandelt und zu 100 Prozent verwahrt.



"Gold-ETCs waren stark gesucht", unterstreicht Kilian die Vorliebe für das gelbe Edelmetall. Neben Xetra-Gold komme ETFS Physical Gold (WKN A0N62G) besonders häufig zum Tragen. Viel Bewegung und unterm Strich Zuspruch gebe es im Handel mit Platin-ETCs. "Silber war Anfang April sehr gefragt." Im Monatsverlauf sei das Interesse dann wieder abgeflacht.

Kilian

Nordkoreas Entspannungssignale wirken

Vor dem Hintergrund eines nachgebenden Goldpreises meldet ETF Securities nach den Zuflüssen der Wochen zuvor für die vergangenen Handelstage unterm Strich eine Abkehr von Goldwerten (WKN A0LP78) in Höhe von 23,1 Millionen US-Dollar.Mit dem historischen Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea und dem Übereinkommen, alle feindlichen Akte gegeneinander künftig zu unterlassen und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel anzugehen fällt nach Einschätzung der Briten die geopolitische Goldprämie. Daneben drücken laut Daniela Grunow von Heraeus Edelmetalle höhere Renditen für US-Staatsanleihen auf die Goldpreise.

Abwärtsrisiken für Industriemetalle

Der Preisanstieg vieler Basismetalle hat nach Meinung von Kilian die Nachfrage nach entsprechenden Produkten beflügelt. Industriemetall-Körbe wie der ETFS Industrial Metals (WKN A0KRKG) landeten besonders häufig in den Depots. Viel Bewegung auf beiden Seiten gebe es für Aluminium- (WKN A0KRKP) und Kupfer-ETCs (WKN A0KRKR). "Auf Monatssicht dominierten zunächst die Zuflüsse, gefolgt von Verkäufen und wiederum Käufen."Für Halver profitieren Industriemetalle nicht zuletzt von den amerikanischen Handelssanktionen gegen russische Aluminium- und Nickelproduzenten. Denn Angebotsengpässe seien am Nickel-, Zink-, Kupfer- und Bleimarkt nicht erkennbar, zumal höhere Preise in der Regel die Produktion stimuliere. Der Händler erinnert Anleger daran, dass Donald Trump jederzeit seine Meinung zu Putin ändern könne. Aus Wettbewerbsgründen habe der US-Präsident ein Interesse an günstigen Vorproduktpreisen etwa für seine Automobilindustrie.von: Iris Merker2. Mai 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.