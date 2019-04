Rohstoffe in PKWs

Auf den Straßen der EU fahren Millionen Fahrzeuge, damit sind eine Menge Rohstoffe unterwegs, wie etwa Kupfer, Gold, Silber, Platin, Kobalt und Seltene Erden

Und wo landen diese Rohstoffe letztendlich? Auf dem Schrottplatz. Manche sehen darin eine große Verschwendung. Denn dem Recycling wird beim Elektroschrott und eben bei der Verschrottung von Fahrzeugen nicht allzu viel Aufmerksamkeit gewidmet. In unserer hoch technologisierten Welt geht es nun mal nicht ohne diese Rohstoffe und die Technologien schreiten voran und finden zusehends Eingang in unser tägliches Leben.

Wie eine Untersuchung an der Technischen Universität Chalmers in Göteborg herausfand, sind die Straßen also voll von rollenden Rohstoff-Schatztruhen. Denn Leichtbau-Komponenten, Katalysatoren und elektronische Bauteile werden immer mehr verbaut.

Auch in der Bergbauindustrie, die ja die nötigen Rohstoffe aus dem Boden holt, finden neue Technologien Einsatz. Beispielsweise LKWs mit Kapazitäten von mehreren hundert Tonnen, die auch schon autonom arbeiten können.

So bleibt bei der Verschrottung auch eine Menge Kupfer ungenutzt. Nachschub müssen Bergbaugesellschaften liefern. Dazu gehört auch Copper Mountain Mining, ein erfolgreiches Kupferunternehmen. Von der Copper Montain Kupfermine in British Columbia besitzt die Gesellschaft 75 Prozent. Nach einer Werkserweiterung wird diese Mine im Schnitt 116 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr liefern und das bei einer Lebensdauer von 26 Jahren. Daneben besitzt Copper Mountain Mining das entwicklungsbereite und bereits genehmigte Eva Kupferprojekt in Queensland, Australien und das nahegelegene Cameron Kupferprojekt, das sich noch im Explorationsstadium befindet.

In Peru setzt das Explorationsunternehmen Auryn Resources ebenfalls auf den Rohstoff Kupfer mit seinem Sombrero-Projekt. Die bisher gefundenen Gehalte von 0,57 bis 1,53 Prozent Kupferäquivalentwerten deuten auf eine große Kupfer-Gold-Entdeckung hin.

