Rohstoffe: Immer neue Hochs bei Goldbeständen

Sobald Unsicherheiten aufkommen, greifen Anleger wieder zu Gold. In diesem Jahr lagen sie damit genau richtig. Stark gestiegen sind auch Platin-ETCs.



21. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es dreht sich weiter (fast) alles um Gold im Handel mit Rohstoff-ETCs. Nach den starken Zuflüssen in Gold-ETCs in den Vormonaten zeigte sich die Anlegerstimmung in den vergangenen Wochen allerdings unterschiedlich. Rohstoffexperte Nitesh Shah von Wisdom Tree beschreibt die Handelsbewegungen als „volatil“. „Bis 15. November haben wir sogar Abflüsse aus Gold-ETCs in Höhe von fast 833 Millionen US-Dollar gesehen.”

Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China und einen glimpflich verlaufenden Brexit sowie wieder bessere Konjunkturdaten hatten zu einer erhöhten Risikofreude geführt. Gold spielte da keine so große Rolle mehr. Nun ist aber etwas Ernüchterung eingekehrt. „Der Optimismus der Marktteilnehmer hinsichtlich eines unmittelbar bevorstehenden Teil-Handelsabkommens hat sich als überzogen erwiesen“, bemerkt Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank.

Gold weiter unter der Marke von 1.500 US-Dollar

Allerdings bleibt der Goldpreis unter der 1.500 US-Dollar-Marke, aktuell kostet die Feinunze 1.471 US-Dollar. Anfang September war ein Sechsjahreshoch von 1.557 US-Dollar erreicht worden.

Der Bestand von Xetra-Gold klettert unterdessen weiter nach oben und liegt mit 199,8 Tonnen nur noch knapp unter der 200 Tonnen-Marke – wieder ein neues Allzeithoch. Trotz jüngster Kurseinbußen kommen Anleger mit Xetra-Gold in diesem Jahr auf ein Plus von 18,8 Prozent.

Viel gehandelt werden neben Xetra-Gold (WKN A0S9GB) noch der WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (WKN A1RX99), der Invesco Physical Gold (WKN A1MECS), der WisdomTree Physical Gold (WKN A0N62G), der Xtrackers Physical Gold (WKN A1E0HR) und der Gold Bullion Securities (WKN A0LP78).

Shah

Geldpolitik stützt Goldpreis

„2020 dürfte der Goldpreis von der erneut expansiveren Geldpolitik profitieren“, meint Dora Borbély von der DekaBank. Die Analystin verweist außerdem auf die Beendigung des Goldabkommens („Central Bank Gold Agreement“), mit dem weltweit 22 Notenbanken die Absicht bekräftigt haben, in Zukunft keine nennenswerten Goldmengen mehr zu verkaufen. „Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig verbilligen.“ Auf lange Sicht traut die Bank dem Goldpreis allerdings nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu.

„Aufwärtspotenzial für Platin ausgereizt“

Der Platinpreis, der vergangenes Jahr deutlich zurückgegangen war, ist zuletzt wieder etwas gestiegen. „Damit dürfte das Aufwärtspotenzial aber vorerst ausgereizt sein“, meint Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Die schwache Automobilkonjunktur dürfte dem Preis zusetzen. Der WisdomTree Physical Platinum Individual Securities (WKN A0N62D) verzeichnet für das laufende Jahr ein Plus von 18,7 Prozent.

Keine Knappheit am Ölmarkt erwartet

Öl-ETCs wie der Wisdom Tree Brent Crude (WKN A0KRKM) und der Wisdom Tree WTI Crude (WKN A0KRJX) stehen meist auf den Abgabelisten. „Der Trend aus dem Oktober hat sich fortgesetzt“, stellt Shah fest. Der Ölpreis bewegt sich weiter um 60 US-Dollar für einen Barrel der Nordseesorte Brent, am Donnerstagmorgen sind es 61,40 US-Dollar.

Die DekaBank geht davon aus, dass bis Ende 2020 der Brent-Preis um 65 und der WTI-Preis um 60 US-Dollar schwanken werden. Denn die weltweite Ölnachfrage nehme wegen der schwächeren Konjunkturdynamik nur moderat zu. „Knappheitsängste dürften den Ölpreis auf absehbare Zeit also nicht nachhaltig nach oben treiben“, erklärt Borbély.“ Rohöl könne sogar noch billiger werden, je nach Entwicklung der Produktionskosten der US-Fracking-Unternehmen. „Außerdem ist wichtig, in welchem Umfang und zu welchen Kosten nachhaltige Alternativen zu Öl gefunden werden.“

Borbély

Dass eine Rezession nun doch unwahrscheinlicher geworden ist, beflügelte zudem die Nachfrage nach Industriemetall-ETCs, wie Nitesh Shah meldet. Der Wisdom Tree Industrial Metals (WKN A0KRKG) hat in diesem Jahr um 5,9 Prozent zugelegt.

von: Anna-Maria Borse

21. November 2019, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.