Rohstoffe: Immer knapper und immer teurer

Die Preissteigerungen bei Rohstoffen nutzen ETC-Anleger*innen weiter zu massiven Investments. Industriemetalle und Öl dominieren die Kauflisten. Die erwarteten Zinserhöhungen durch die FED schrecken keineswegs ab.

7. April 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach einem rasanten Anstieg im März ist der Preis vieler Rohstoffe gefallen. Der WisdomTree Broad Commodities (DE000A0KRKC6), der den gesamten Markt für Rohstoffe abbildet, hat sich von seinem Rekordhoch wieder entfernt. Seit Jahresbeginn hat er allerdings um 28 Prozent zugelegt. Die kurzfristige Entspannung sollte nach Ansicht von Experten nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf Jahressicht Nickel, Öl, Aluminium und andere Rohstoffe erheblich teurer geworden sind, weil sie knapper werden. Damit treiben sie die Inflation auf neue Rekorde.

US-Inflation im März bei 8,3 Prozent erwartet

Die Deutsche Bank erwartet für die USA im März eine Inflation von 8,3 Prozent zum Vorjahr: „Obwohl der März-Wert wohl den Höhepunkt in der jährlichen Veränderungsrate der mittlerweile seit fast zwei Jahren kontinuierlich ansteigenden Verbraucherpreise darstellen dürfte, ist kein schneller Rückgang zu Vor-Corona-Niveaus zu erwarten.“ Die Zahlen werden am Dienstag veröffentlicht.

Nun müssen sich die Investor*innen auf schnelle Zinserhöhungen der US-Notenbank FED einstellen. Aus dem Sitzungsprotokoll, das am Markt "Minutes" genannt wird, geht hervor, dass die meisten FED-Mitglieder eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten sowie auch künftig mehrere kräftige Erhöhungen für erforderlich halten, falls die Inflation hoch bleibe oder noch steige. Außerdem soll die Bilanzsumme der Notenbank schnell abgebaut werden.

Gold-ETCs auf Kauflisten

Ein robuster US-Dollar und steigende Renditen in den USA lassen den Goldpreis auf Monatssicht zurücksetzen. Von seinem Hoch bei 2070 US-Dollar geht es auf 1.925 US-Dollar abwärts. Dennoch bleibt Gold bei Anleger*innen gesucht, obwohl ein Anstieg der US-Leitzinsen am Markt als hochwahrscheinlich gilt: Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 21 Prozent an, dass wir Anfang Mai einen kleinen Zinsschritt (25 Basispunkte) nach oben sehen werden.

Xetra-Gold bleibt unter Umsatzspitzenreitern

Trotz dieser Aussichten zeigt sich ein nach wie vor hohes Handelsvolumen bei Xetra-Gold (DE000A0S9GB0). Das Wertpapier, das mit physischem Gold hinterlegt ist, bleibt unter den Top-Titeln der meistgehandelten ETCs an der Börse Frankfurt. Torben Bendt von Lang & Schwarz berichtet ebenfalls von hohen Umsätzen in diesem Produkt: „Die möglichen Zinserhöhungen werden von den Anleger*innen derzeit ignoriert. Sie kaufen mit hohen Umsätzen.“

Öl und Gas: Risiko deutlicher Preisanstiege

Die Ölpreise haben sich von ihren Hochs in den vergangenen Wochen deutlich entfernt. Allein im März hatte Brent um ca. 20 Prozent zugelegt. Und das dürfte zunächst so bleiben. Die EU-Kommission plant, keine Kohle mehr aus Russland zu importieren. Das wäre der erste Schritt zu einem möglichen weiterreichenden Energie-Embargo. Stärkere Auswirkungen hätte ein Embargo von russischem Öl und Gas: „Kurzfristig ist russisches Öl nur schwer zu ersetzen“, kommentiert Michael Ott von der Commerzbank. Bei Erdgas sei die Situation noch kritischer.

„Vor dem Hintergrund niedriger Lagerbestände besteht deswegen das Risiko weiterer deutlicher Preisanstiege.“, so Ott. Das Risiko werde aber geringer, je mehr Zeit für die Anpassung vergehe: „Neben einer steigenden Produktion außerhalb Russlands sollte vor allem eine durch die hohen Preise gedämpfte Nachfrage dazu beitragen, dass die Preise auf Jahressicht deutlich sinken.“

An der Börse Frankfurt gehört der WisdomTree WTI Crude Oil 2xLeveraged (DE000A2BDEB6) zu den am meisten gehandelten Werten. Bendt berichtet hier ebenfalls von hohem Kaufinteresse seiner Kund*innen. Darüber hinaus werde bei Lang & Schwarz in beide Richtungen der WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (IE00BLRPRK35) mit hohen Umsätzen gehandelt. Das Interesse an Natural Gas zeigt sich im WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRG98).

Industriemetalle gehören zu den am meisten gehandelten Rohstoffen. So führt der WisdomTree Industrial Metals (DE000A0KRKG7) die Liste der umsatzstärksten ETCs der Frankfurter Börse an. Der WisdomTree Nickel (DE000A0KRJ44) war ebenfalls gesucht.

Der Ukraine-Krieg macht auch Lebensmittel-Rohstoffe erheblich teurer. Zwar ist der Weizenpreis auf Monatssicht um 13 Prozent gesunken, auf Jahressicht steht ein Plus von mehr als 75 Prozent. Die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, bestreitet zusammen mit Russland ca. 34 Prozent der weltweiten Weizen-Exporte.

von: Antje Erhard 7. April 2022, © Deutsche Börse AG

