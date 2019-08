Rohstoffe: Gold und Silber gefragt

Steigende Gold- und Silberpreise motivieren Anleger sowohl zum Einstreichen von Gewinnen als auch zu Neupositionierungen.



29. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für Edelmetalle ist der August bislang ausgesprochen ertragreich. Während der Silberpreis seit Monatsbeginn um gut 15 Prozent auf 18,63 US-Dollar pro Feinunze zulegte, verteuerte sich Gold von 1.410 auf 1.549 US-Dollar und damit um 9,8 Prozent. Platin konnte von 851 auf 902 US-Dollar pro Feinunze hinzugewinnen. Das entspricht einem Plus von knapp 6 Prozent.

Steigender Goldpreis lockt Käufer

Die Entwicklung spiegelt sich laut Spezialisten im Handel mit Rohstoffprodukten wider. Goldprodukte stehen Carsten Schröder zufolge mit einem deutlichen Kaufüberhang zu Buche. „Zum Monatsbeginn dominierten bei Gold noch Gewinnmitnahmen“, differenziert der Commerzbank-Händler. In den vergangenen Wochen seien Anleger dann wieder auf den Goldzug aufgesprungen. Zu den meist gehandelten Werten zählt Schröder den iShares Physical Gold ETC auf Gold (WKN A1KWPQ) und den ETFS Physical Gold (WKN A0N6XK).

Gold-ETCs wurden durch die Bank sehr stark nachgefragt, wie Cornelia Schübel bestätigt. Andere Rohstoffe rückten eher in den Hintergrund. Im Gegensatz zum ausgeglichenen Verhältnis von Käufen und Verkäufen der vergangenen Woche deckten sich die Kunden der UniCredit seit dieser Woche wieder verstärkt mit Gold-ETCs ein. Das gelte für Xetra Gold (WKN A0S9GB), Invesco Physical Gold (WKN A1AA5X) und Gold Bullion Securities (WKN A0CANA) ebenso wie für Gold-ETCs mit Währungsabsicherung etwa zum Euro (WKN A0YCVY) und Schweizer Franken (WKN A0YCVW). In US-Dollar geführte Gold-Tracker (WKN A1KWPQ) landeten ebenfalls zumeist in den Depots.

Schröder

Anleger engagieren sich in Silber

Auch Silber-ETCs werden tendenziell eher gekauft als verkauft, wie Schübel feststellt. Hohe Umsätze gebe es zum Beispiel mit einem Silber-ETC (WKN A1KX35) von Invesco sowie dem ZKB Silver (WKN A1JXTF). Auch Schröder erkennt steigende Nachfrage nach Silber. Ähnlich wie Gold sei das weiße Edelmetall Anfang August zunächst abgestoßen worden. „Derzeit positionieren sich unsere Kunden aber wieder in Silber.“

Von starkem Zuspruch für Silber-ETCs spricht auch Eugen Weinberg. Nach Ansicht des Rohstoff-Analysten der Commerzbank dürfte dieser zum jüngsten Preisanstieg beigetragen haben. Die Bestände der von Bloomberg erfassten Silber-ETCs seien in den vergangenen Tagen um über 100 Tonnen gewachsen. Seit Monatsbeginn stünden mittlerweile Zuflüsse von 1.140 Tonnen in den Büchern.

Tendenz weiter gen Norden

Dass der Goldpreis langfristig nach oben steigt, scheint unter Analysten unstrittig. Neben dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und einer Reihe anderer Staaten sowie der Abkühlung der Weltwirtschaft spiele die Rückkehr zur Nullzinspolitik bzw. zu negativen Zinsen Edelmetallen in die Karten. Bereits heute sind die Erträge auf Bankguthaben nach Abzug der Inflation negativ.

Wo die Reise hingeht lässt sich laut Thorsten Polleit von der Degussa nur schwer prognostizieren. Allein schon die Bestimmung des fairen Preises von Gold und Silber sei überaus schwierig. Auf Basis der langfristigen Beziehung zwischen Goldpreis, Geldmenge, Zins und Kreditaufschlägen ergebe sich ein fairer Preis von derzeit etwa 1.500 US-Dollar pro Feinunze Gold. Somit sei mit dem jüngsten Anstieg lediglich die Lücke geschlossen worden. Schreibe man das aktuelle Geldmengenwachstum fort, ergebe sich Ende 2020 ein Preis von 1.690 US-Dollar, wobei es jederzeit zu Rücksetzern kommen könne. Hierbei unterstellt Polleit, dass sich die Lage nicht zuspitzt.

Silber zieht mit

Silber sieht Degussa bis Ende kommenden Jahres Richtung 23 US-Dollar pro Feinunze laufen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert noch übertroffen wird. Langfristig bestehe ein relativ enger positiver Verbund zwischen dem Gold- und Silberpreis, insbesondere wenn die Nachfrage nach Gold zu monetären Zwecken zunehme. Für dieses Szenario spreche zudem eine mittlerweile sehr hohe Korrelation zwischen den beiden Edelmetallen.

von: Iris Merker

29. August 2019, © Deutsche Börse AG

