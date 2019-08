Rohstoffe: Gold und Silber dominieren

Anleger nutzen steigende Silber- und Goldpreise für Neupositionierungen und Gewinnmitnahmen.

1. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gemischte Gefühle hinsichtlich der globalen Konjunktur halten die Preise einiger Rohstoffe in Schach. Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium treten auf Monatssicht eher auf der Stelle. Gleichzeitig hat das Nordseeöl Brent von 65,15 auf 64,53 US-Dollar pro Barrel leicht an Gewicht verloren, sie US-Sorte WTI von 59,12 auf 57,86 US-Dollar nachgegeben. Im Handel mit Rohstoff-ETCs spielen Industriemetalle und Öl eine eher untergeordnete Rolle, wie Cornelia Schübel von der Uni-Credit meldet. Edelmetalle stünden im Vordergrund.

Weiteres Aufwärtspotenzial für Gold

Gold verbucht im Juli ein leichtes Plus, eine Feinunze ist derzeit für 1.405 US-Dollar zu haben. Seit Jahresbeginn legte der Goldpreis um rund 25 Prozent zu. Wie nachhaltig die Bewegung ist, bleibt nach Ansicht von Robert Halver abzuwarten. Die aus Sicht des Baader Bank-Händlers langfristig ausgerichtete Niedrigzinspolitik vieler Zentralbanken spiele Gold prinzipiell in die Karten. Das würde auch für einen zum Euro schwächer werdenden US-Dollar gelten. Der Handelskonflikt, die Kriegsgefahr im Mittleren Osten sowie der im Raum stehende ungeordnete EU-Austritt der Briten seien für viele Anleger Grund genug, zu Gold als Zuflucht in unsicheren Zeiten zu greifen. Für Ende 2019 erwartet Halver eine Steigerung auf 1.500 US-Dollar pro Feinunze Gold, danach gehe es vermutlich mit moderaten Gewinnen weiter. Anleger müssten aber mit zwischenzeitlichen Rücksetzern rechnen.

Goldkäufe weltweit steigen

Investoren scheinen die Lage ähnlich zu beurteilen. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETCs verzeichneten im Juni Zuflüsse von knapp 110 Tonnen. Die weltweite Nachfrage beziffert der World Gold Council für das zweite Quartal auf 1.123 Tonnen Gold. Das entspreche einem Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Ende Juni erreichte der Markt demnach mit einem Absatz von 2,181,7 Tonnen ein Dreijahreshoch. Als Haupttreiber identifiziert der Goldverband die Käufe von Zentralbanken sowie Zuflüsse in ETFs. Vor allem doe Notenbanken diverser Emerging-Markets-Länder seien aktiv, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen.

Hierzulande bauten Anleger im Juli ihre Positionen unter anderem in Xetra-Gold (WKN A0S9GB) aus. Der Bestand des europaweit führenden Gold-Wertpapiers erreichte am 29. Juli 194,65 Tonnen. Cornelia Schübel von der UniCredit verbucht hingegen gleichermaßen Zu- und Abflüsse für Goldwerte. Zu den meist gehandelten Produkten zählten die Physical Gold-ETCs von Xtrackers (WKN A1E0HR) und Invesco (WKN A1AA5X).

Ende des Goldabkommens

Im September endet übrigens mit dem Auslaufen des seit 1999 bestehenden Central Bank Gold Agreement zwischen der Europäischen Zentralbank, den 18 Notenbanken der Währungsunion sowie der schwedischen Riksbank und Schweizer Nationalbank die Abstimmung von Goldverkäufen. In dieser Zeit trug die Transparenz über Verkaufsabsichten einzelner Notenbanken laut EZB zu ausgewogenen Bedingungen am Goldmarkt bei. Mittlerweile habe sich der Markt für das Edelmetall hinsichtlich der Marktreife, Liquidität und Anlegerbasis aber erheblich weiterentwickelt. Derzeit plane keine der beteiligten Zentralbanken, nennenswerte Goldmengen zu veräußern und hätten dies auch in den vergangenen zehn Jahren nicht getan.

Silber sticht Gold

Silberprodukte wurden Schübel zufolge rege gehandelt. Käufe und Verkäufe etwa des beliebten ETFS Silver (WKN A0KRJ5) hielten sich dabei in etwa die Waage. Mit einem Anstieg von 10,8 Prozent auf 14,89 US-Dollar pro Feinunze machte Silber im vergangenen Monat deutlich an Boden gut. Für die Commerzbank bleibt das Umfeld für das weiße Edelmetall positiv. Bis Ende 2019 könne der Silberpreis durchaus 18 US-Dollar pro Feinunze erreichen, Tendenz auch danach weiter steigend.

von: Iris Merker

1. August 2019, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

