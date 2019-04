Rohstoffe: Gewinnmitnahmen bei Öl-ETCs

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

11. April 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vor allem Öl macht an den Rohstoffmärkten von sich reden: Der Preis ist wieder deutlich gestiegen. Wurden für ein Barrel der Nordseesorte Brent im Dezember nur 50 US-Dollar gezahlt, sind es jetzt wieder 71,60 US-Dollar - ein Fünfmonatshoch."Gute Konjunkturdaten, ein kräftiger Rückgang der OPEC-Produktion und eine Abwärtsrevision der US-Produktion im Januar hatten dem Preis Auftrieb gegeben", erläutert Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Dazu kommen Sorgen um einen möglichen Bürgerkrieg in Libyen, ein wichtiges, ölreiches OPEC-Land. Mit noch höheren Notierungen rechnen Anleger von Öl-ETCs (WKN A1N49P, A0AQGX) aber offenbar nicht, sie haben in den vergangenen vier Wochen verkauft, wie Nitesh Shah von WisdomTree meldet. "Anleger profitieren von Kursgewinnen."

Gold bleibt beliebt

Der Goldpreis pendelt unterdessen weiter um 1.300 US-Dollar, am Donnerstagmorgen kostet die Feinunze 1.308 US-Dollar. "Die Goldzuflüsse setzten sich auch im letzten Monat fort", berichtet Shah. Umsatzstark sind weiterhin Xetra-Gold (WKN A0S9GB ), der Xtrackers Physical Gold Euro Hedged mit Währungssicherung (WKN A1EK0G ), der Gold Bullion Securities (WKN A0LP78 ) oder der Xtrackers Physical Gold (WKN A1E0HR ). Der Bestand an Xetra-Gold bleibt auf Rekordniveau, aktuell sind es laut Deutsche Börse Commodities über 194 Tonnen. Analysten zeigen sich bezüglich Gold optimistisch: Nach Ansicht von Heinrich Peters von der Helaba könnte die weltweit wieder lockerere Geldpolitik und die weiter anziehende Verschuldung im Zuge einer expansiveren Fiskalpolitik Gold wieder Rückenwind geben. "Sollten zudem die Inflationsraten wieder anziehen und die technischen Widerstände überwunden werden, hätte Gold interessantes Potenzial", erklärt der Rohstoffexperte. "Der jüngste Rücksetzer bei Gold eröffnet mittelfristig neue Chancen", meint auch Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Er begründet das mit den wohl auf absehbare Zeit niedrigen Realzinsen in den USA, die die Attraktivität von Gold im relativen Vergleich vergrößern.

Platin holt wieder auf

Der Palladiumpreis hat sich von dem auf den Höhenflug folgenden Absturz von über 1.600 auf unter 1.400 US-Dollar je Feinunze im März noch nicht wieder erholt, aktuell liegt der Preis bei 1.390 US-Dollar. Der Platinpreis, der 2018 deutlich zurückgegangen war, ist in den vergangenen zwei Monaten hingegen wieder kräftig von unter 790 auf aktuell 908 U-Dollar gestiegen. "Viele Investoren erwarten, dass die Autohersteller den Platineinsatz im Vergleich zu Palladium erhöhen, da Palladium sehr teuer geworden ist und die Vorräte zu knapp sind", meint Shah. Mit dem ETFS Physical Palladium (WKN A0N62E ) kommen Anleger seit Jahresanfang immer noch auf ein Plus von 11,4 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es 37 Prozent p.a., mit dem ETFS Platinum (WKN A0N62D ) auf 15,6 Prozent seit Jahresanfang, aber auf Verluste von minus 2,2 Prozent p.a. auf Dreijahressicht.Industriemetalle profitieren von Annäherung

Auch Industriemetallpreise sind seit Anfang dieses Jahres deutlich gestiegen. So kletterte der ETFS Industrial Metals (WKN A0KRKG) um 12 Prozent nach oben. Auch ETC-Anleger griffen zu, wie Wisdom Tree feststellt. "Da sich China und die USA einem Handelsabkommen nähern, verliert eine der Ursachen für den Preisdruck im vergangenen Jahr an Gewicht", bemerkt Shah. Wisdom Tree rechnet wegen anhaltender Angebotsdefizite mit weiter steigenden Notierungen.

Finanztrends Video zu Xetra-Gold ETC auf Gold [Deutsche Börse Commoditie.



mehr >

Shahvon: Anna-Maria Borse11. April 2019, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.