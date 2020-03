Rohstoffe: Corona treibt Anleger in Gold

Das Corona-Virus und die möglichen Auswirkungen überschatten derzeit vieles. Investoren reagieren mit Käufen von Gold-ETCs, streichen aber auch Gewinne ein. Breit diversifizierte Rohstoff- und Edelmetallkörbe kommen überwiegend gut an.



27. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Angst vor einer unkontrollierbaren Verbreitung des Covid-19-Virus trifft die Finanzmärkte derzeit mit voller Wucht. Diese Unsicherheit spielt erwartungsgemäß Gold in die Karten. Der Preis des gelben Edelmetalls erhöhte sich in diesem Monat von 1.432 auf 1.648 US-Dollar je Feinunze. Das entspricht einem Plus von rund 15 Prozent. Seit Jahresbeginn legte Gold um knapp 22 Prozent zu.

Weltweit scheinen Anleger in Gold zu flüchten. Allein die von Bloomberg erfassten Gold-ETCs verbuchen mit Zuflüssen in 25 aufeinanderfolgenden Handelstagen eine neue Rekordstrecke. Die Bestände der Gold-ETFs sind Bloomberg zufolge mit 2.624 Tonnen ebenfalls so hoch wie nie.

Gewinnmitnahmen und Neupositionierungen

Auch die Commerzbank informiert über ein ausgesprochen starkes Aufkommen im Handel von Gold-ETCs. Auf Vierwochensicht sieht Christian Dürr die Zu- und Abflüsse allerdings in etwa gleichverteilt. „Die große Volatilität des Goldpreises spiegelt sich in unseren Büchern wider. Anleger nehmen bei höheren Preisen durchaus auch Gewinne mit.“ In den vergangenen Tagen überwiegen Dürr zufolge aber leicht die Käufe. Rege nachgefragt würden beispielsweise der Invesco Physical Gold (WKN A1AA5X) und iShares Physical Gold ETC (WKN A1KWPQ). „Wobei wir Umsätze in vielen Produkten sehen.“

Xetra-Gold knackt 10 Milliarden Euro-Marke

Unangefochtener Spitzenreiter auf Xetra ist das hauseigene Xetra-Gold (WKN A0S9GB). Die hohe Nachfrage verbunden mit dem gestiegenen Goldpreis hob das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold in den vergangenen Tagen erstmals über die Marke von 10 Milliarden Euro. Gleichzeitig summierte sich der Goldbestand auf 209,98 Tonnen. Das entspricht einem Plus von 6,39 Tonnen seit Jahresbeginn.

Wirtschaft bremst Silber und Platin aus

Silber-ETCs wie der iShares Physical Silver (WKN A1KWPR) kommen bei der Commerzbank auf beiden Seiten zum Zug. Silber und Platin in ihrer Funktion als industrielle Edelmetalle halten nach Ansicht von Eugen Weinberg die Kurse in Schach. Mit der Goldrallye habe sich das Gold/Silber-Verhältnis mittlerweile auf 91 und die Preisdifferenz zwischen Gold und Platin auf rekordhohe 710 US-Dollar ausgeweitet.

Weniger Solarmodule aus China

Unter anderem sieht Heraeus die Silbernachfrage aus der chinesischen Photovoltaikindustrie gefährdet. Nach der technisch herbeigeführten Reduzierung von Silber in Solarzellen würden künftig die Auswirkungen des Coronavirus vermutlich für zusätzliche Verwerfungen am Markt sorgen. China sei weltweit größter Abnehmer für in Solarzellen verwendetem Silber. Mit 2.503,8 Tonnen kam die gesamte Photovoltaikindustrie nach Angaben des Silver Institute 2018 auf 8 Prozent der weltweiten Silbernachfrage. Davon habe China 961,1 Tonnen abgenommen. Zwar laufe der Betrieb in Corona-bedingt geschlossenen Fabriken vielerorts inzwischen wieder an. Die China Photovolatic Industry Association rechne aber mit einer verringerten Produktion bis mindestens Mitte des Jahres.

Öl-ETCs ohne eindeutige Tendenz

Ölwerte führt Dürr mit einem leichten Verkaufsüberhang. Die Commerzbank-Kunden trennten sich unter anderem in Summe von ihren WTI-Positionen (WKN A0KRKU). Der Ölmarkt wird nach Ansicht von Weinberg gleich von mehreren Faktoren belastet. Neben dem aufgewerteten US-Dollar setzten die schwächere physische Nachfrage sowie die fliehenden Anleger dem schwarzen Gold zu.

Schwere Zeiten für Ölindustrie

Noch rechnet die IEA mit einem Nachfragerückgang nur im ersten Quartal, wie Weinberg ausführt. Bewahrheite sich die vom weltgrößten unabhängigen Ölhändlers prognostizierte geringere chinesische Ölnachfrage von gleich vier Millionen Barrel täglich, stünden dem Ölmarkt schwere Zeiten bevor. Schließlich entspräche dies allein schon 4 Prozent des weltweiten Ölmarktes. Hinzu kämen die negativen Effekte auf den globalen Transport sowie der Nachfragerückgang außerhalb Chinas.

Sollte es die Welt schaffen, die Ansteckung mit dem Coronavirus einzudämmen und schnell Impfstoffe zu entwickeln, würde dies nach Meinung von Nitesh Shah von WisdomTree Kaufgelegenheiten für einige Rohstoffe eröffnen. Dazu zähle vermutlich Öl. Die Normalisierung am Markt würde aller Voraussicht nach von Produktionskürzungen der Opec begleitet.

von: Iris Merker

27. Februar 2020, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.