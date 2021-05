Rohstoffe im Aufwind

Nach eher langweiligen Rohstoff-Jahren sind die Rohstoffe im Zuge der Covid-19-Pandemie in den Fokus der Anleger gelangt

Erst kam der Absturz der Rohstoffpreise im Jahr 2015 und dann im letzten Jahr, doch dann erlebten sie fantastische Preisanstiege. Angebot und Nachfrage weichten voneinander ab (viele Minen waren geschlossen oder eingeschränkt) und dank monetärer Hilfestellungen durch die Regierungen ist Liquidität gegeben. Auch haben die Bedenken bezüglich Chinas Wachstum nachgelassen, der Rohstoff-Motor China läuft wieder rund. Aber nicht nur China, auch andere Länder bringen zum Beispiel Infrastrukturprojekte auf den Weg.

Aktuell gehen Volkswirte und Analysten von einer stabilen Wachstumsdynamik aus und von einem starken Rohstoffbedarf in den nächsten Jahren. Denn alte Höchststände sind bei manchen Rohstoffen noch nicht wieder erreicht. So hat sich bereits Kupfer stark verteuert. Und der Einfluss der Pandemie auf bestimmte Rohstoffe wird nicht nach kurzer Zeit verschwunden sein. Auch steigen etwa bei den Kupferproduzenten die Kosten, was wiederum zu höheren Preisen führt. Und die angestrebte Energiewende (Solar-, Windenergie, Elektromobilität) wird noch viel Kupfer verlangen.

Wer als Bergbauunternehmen Kupfer in seinen Projekten hat, dürfte sich freuen. Da wäre etwa Aztec Minerals mit seinem Gold-Kupfer-Flaggschiffprojekt Cervantes in Mexiko. Weiter im Portfolio sind die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona (Gold, Silber, Blei, Zink). Aber auch das wichtige Batteriemetall Lithium sollte sich preislich weiter gut entwickeln, denn der Bedarf ist hoch. Und die Elektromobilität wird sich zusehends etablieren. Im Bereich Lithium gibt es hochwertige Lithium-Liegenschaften im Lithiumdreieck in Argentinien. Dort ist Millennial Lithium tätig. Das Pastos Grandes-Lithiumprojekt der Gesellschaft punktet mit ausgezeichneter Batteriequalität beim Lithiumkarbonat.

