Rohstoffbericht Oktober - Positiver, wenn auch unbeständiger Start in das letzte Quartal dieses Jahres

Zusammenfassung des WisdomTree Rohstoff-Monatsberichts für den Zeitraum vom 30. September bis 30. Oktober 2020

Nitesh Shah, Director und Mobeen Tahir, Associate Director

Nach einem Rückgang im September gewannen Rohstoffe im Oktober mit einem Plus von 1,4 Prozent auf dem Bloomberg Commodity Index wieder an Fahrt. Die Performance war jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Agrarrohstoffe und Industriemetalle erhielten am meisten Gewicht, während Energie, Edelmetalle und Vieh die Performance belasteten. Die meisten Rohstoffe verzeichneten in der letzten Woche des Monats einen Rückgang, da sich ein zyklischer Ausverkauf auf die Anlageklasse auswirkte. Während dieses Ausverkaufs schnitten Rohstoffe jedoch besser ab als Aktien. Steigende Fälle von COVID-19 und erneute Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Teilen der Welt haben zu Befürchtungen über einen weiteren Nachfragerückgang geführt.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wurden bei den US-Präsidentschaftswahlen Stimmen abgegeben, aber wir warten immer noch darauf zu erfahren, wer der Gewinner sein wird. Das weist eine lange Wartezeit hin, zumal Drohungen, den Fall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen, ausgesprochen werden. Wir glauben, dass uns sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine Zeit der Unsicherheit bevorsteht. Gold ist traditionell ein Anlaufpunkt in unsicheren Phasen, und wir glauben, dass die anfänglich weiche Reaktion des Goldes auf das sich entfaltende Szenario in den USA mit einem entschlosseneren Schritt begegnet werden könnte, wenn sich der Staub gelegt hat.

Unabhängig davon, wer gewinnt, erwarten wir, dass die monetäre Anpassung den Goldpreis stützen wird. Schließlich reagieren die Zentralbanken auf pandemiebedingte Bedrohungen der Wirtschaft, und offen gesagt ist es dem Virus egal, wer im Weißen Haus sitzt.

Die Aufwertung des US-Dollars im September wich für den größten Teil des Oktobers einer Abwertung und sorgte damit für Rückenwind im Rohstoffkomplex. Wir glauben, dass dem Dollar eine Periode struktureller Schwäche bevorstehen könnte, da sich sowohl die Haushalts- als auch die Leistungsbilanzdefizite ausweiten. Die Ausweitung der so genannten "Zwillingsdefizite" war historisch gesehen ein Vorläufer einer mehrjährigen Dollarschwäche, wenn auch mit einer Verzögerung von mehreren Jahren. Wir befinden uns jedoch bereits seit mehreren Jahren in diesem Prozess, und die Dollarschwäche scheint Anfang dieses Jahres eingesetzt zu haben.

Ergebnisse nach Sektoren:

Edelmetalle

Eine neue Phase der wirtschaftlichen Unsicherheit in Verbindung mit der Zentralbank-Großzügigkeit verheißt Gutes für Gold und Silber. Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis Ende Oktober den durch die breitere Marktvolatilität verursachten Preisrückgang abschütteln und durch einen Anstieg der Nachfrage nach sicheren Häfen abgelöst wird.

Öl

Alle Augen richten sich auf das nächste Treffen des OPEC. Wird das Kartell angesichts einer sich abschwächenden Nachfrage bei steigendem Angebot auf mehr Marktanteile verzichten, um den Ölmarkt zu stabilisieren?

Agrarrohstoffe

Agrarrohstoffe stehen an der Spitze der Rangliste, während die Viehzucht am unteren Ende rangiert. Da das Klimaphänomen La Niña beginnt, das Wetter zu beeinflussen, erwarten wir eine erhöhte Volatilität der Agrarrohstoffpreise.

Industriemetalle

Unbeeindruckt von zyklischen Ausverkäufen bei Aktien zeigt sich der Sektor der Industriemetall. Während viele Teilen der Welt auf einen zweiten Lockdown zusteuern, konzentrieren sich die Märkte auf potenzielle Angebotsunterbrechungen sowie auf die Nachfrageunterbrechungen, die bereits im März im Mittelpunkt standen.



