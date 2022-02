Rohstoff statt Tech: K+S profitiert vom Favoritenwechsel der Börsianer

Das Börsenjahr 2022 gestaltet sich in den ersten sechs Wochen gänzlich anders als es die Marktteilnehmer seit Jahren gewohnt waren.

Langjährige Highflyer wie Meta (ehemals Facebook) oder Netflix erleiden heftige Kurseinbrüche, auf die nun nicht mehr automatisch die schnelle Erholung folgt. Die sich anbahnende Trendwende bei der Zinsentwicklung hat bei vielen Anlegern scheinbar zu einem Umdenken geführt. Und zu der Erkenntnis, dass an den Aktienmärkten nicht nur Techwerte gehandelt werden, auch wenn diese gerade in den USA in den führenden Indizes überdurchschnittlich stark vertreten sind und deren Entwicklung daher maßgeblich beeinflussen.

Die Liste der Top-Performer im bisherigen Börsenjahr zeigt, dass durch die stark gestiegenen Energiepreise zuletzt vor allem Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoff-Sektor gefragt waren. In Deutschland sind wir in diesem Segment traditionell dünn aufgestellt. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Salz- und Düngemittel-Spezialist K+S. Dessen Aktie konnte seit dem Jahreswechsel bereits 30 Prozent zulegen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Seit dem Crash-Tief im Frühjahr 2020 bei damals 4,50 Euro hat sich der Kurs des MDAX-Titels mehr als vervierfacht.

Optimistische Prognose dank teurem Dünger

Eine Entwicklung, die wikifolio-Trader Christian Scheid (Scheid) mit großer Freude beobachtet. Für sein wikifolio Special Situations hatte er bei der Aktie vor einem halben Jahr zugegriffen. Trotz eines Teilverkaufs im Oktober ist K+S mit einem Depotanteil von 7,5 Prozent immer noch der mit Abstand größte Wert in seinem Portfolio. Und wird dies vorerst wohl auch bleiben, wie seinem heute veröffentlichten Kommentar zu entnehmen ist: „Der Aufwärtstrend bei K+S hält an. Vor wenigen Tagen hat die Aktie erstmals seit 2018 die Marke von 20 Euro übersprungen. Untermauert wird die herausragende Kursperformance von der operativen Entwicklung. Demnach traut sich das Unternehmen dank hoher Düngerpreise einen weiteren Gewinnsprung zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 2022 auf 1,6 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro zulegen. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten und wäre zudem im besten Fall rund doppelt so viel wie laut bereits bekannter Eckdaten 2021 erzielt wurde. Dabei sollten höhere Verkaufspreise die gestiegenen Kosten für Energie, Logistik und Material mehr als nur ausgleichen. Einen detaillierteren Ausblick wird K+S am 10. März im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2021 vorlegen. Da somit weiterhin für Hochspannung gesorgt ist, werde ich kein Stück aus der Hand geben.“

Während die K+S-Aktie in dem Depot mit 66 Prozent im Plus notiert, kommt das wikifolio selbst auf eine Performance von rund 300 Prozent. Seit dem Herbst 2012 wurde damit im Schnitt eine jährliche Wertsteigerung von 15,5 Prozent generiert. In den ersten Wochen des laufenden Jahres standen die Zeichen trotz des erfolgreichen Schwergewichts auf Konsolidierung. Die Performance seit Jahresbeginn zeigt aktuell ein Minus von sieben Prozent an.

Scheid DE000LS9AKJ5

Thomas Spier (TSTrading) ist über sein wikifolio Value meets Momentum noch drei Monate länger bei K+S investiert. Das Kursplus bei der Aktie beträgt daher sogar 89 Prozent. Auch hier ist der Titel mit einem Anteil von 4,4 Prozent die Nummer eins in einem insgesamt recht breit gestreuten Portfolio. Gekauft hat der Trader die Aktie im Oktober kurz vor dem Sprung über eine wichtige charttechnische Hürde. Seitdem läuft die wie am Schnürchen nach oben. Bei der Auswahl der Aktien setzt Spier auf eine selbst erstellte Rangliste, bei der sowohl fundamentale Kennzahlen als auch Momentum-Kriterien einfließen. In den gut 14 Monaten seit dem Start des wikifolios hat er mit diesem Ansatz bei einem maximalen Drawdown von rund elf Prozent eine Performance von 79 Prozent erzielt.

TSTrading DE000LS9SHP0

