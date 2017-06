Rohstoff-Hausse eingeleitet

Die US-Notenbank zieht die Zinszügel an. Kommt nun die Börsenbaisse? Mitnichten, Rohstoffe und Bergbauunternehmen wie Darnley Bay Resources sollten sogar profitieren



"In Zeiten der US-Leitzinserhöhungen führen Industriemetalle die Marktrally bei Rohstoffen an", so das Credo einer Researchnote vom US-Investmenthaus Goldman Sachs. Noch in diesem Jahr wird die US-Notenbank Fed beginnen die im Rahmen des QE (Quantitative Easing) eingesammelten Anleihen wieder abzustoßen. Das konnte zumindest zwischen den Zeilen der Fed-Protokolle vom März dieses Jahres herausgelesen werden. Für die Märkte bedeutet dies, dass sie sich auf ansteigende Marktzinsen einstellen müssen. Steigende Zinsen ist gleich fallende Kurse bei Aktien und Rohstoffen?

So einfach ist die Formel nicht. Aktien könnten ebenso wie Rohstoffe von Umschichtungen aus Anleihen in die beiden Anlageklassen profitieren. Denn steigende Zinsen bedeuten ja fallende Anleihenkurse. Wer seine Anleihe nicht bis zum Laufzeitende halten will, geht somit die Gefahr von Kursverlusten ein. Bei den heutigen Zinssätzen ist dies dann nicht mehr zu kompensieren.

Insbesondere bei den Industrierohstoffen kommt noch eine ganz banale Sache hinzu. Steigende Zinsen gibt es in der Regel bei einer guten Konjunktur. Dies bedeutet Wachstum und damit steigende Rohstoffnachfrage. Nicht umsonst ist daher die Anlageklasse der Industriemetalle das beste Investment in Zeiten steigender Zinsen. Neben Kupfer gehören insbesondere die Metalle Nickel, Aluminium, Zink und Blei zu den Industriemetallen.

Bei Zink und Blei sehen dabei die Preisaussichten laut der International Zinc and Lead Study Group sehr gut aus. Denn auf dem Zinkmarkt herrscht ein Nachfrageüberhang und der Bleimarkt ist gerade einmal ausgeglichen. Unternehmen mit Zink- und Blei-Projekten, die in absehbarer Zeit zur Produktionsreife geführt werden können, dürften von diesem Umfeld profitieren. Zu dem Reigen gehört auch Darnley Bay Resources (ISIN: CA2369014014/WPKN: A12HNK), die ab dem vierten Quartal 2019 in die Zink- und Blei-Produktion einsteigen wollen.

Darnley Bay besitzt zu 100 Prozet das Pine Point-Projekt im Nordwesten Kanadas, in den Northwest Territories. In diesem Gebiet wurden zwischen 1964 und 1987 bereits vom damaligen Bergbauriesen Cominco rund 64 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Gehalt an Zink und Blei von 7,1 Prozent beziehungsweise 3,1 Prozent abgebaut. Von den Vorbesitzern wurden rund 1,3 Millionen Meter an Bohrungen in 18.422 Löchern niedergebracht. Das gab Darley bereits gute Voraussetzungen für das Verständnis des Gebiets.

Im April konnte Darnley Bay eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PEA) vorlegen, die durch das Unternehmen JDS erstellt wurde. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Mine eine 13-jährige Lebensdauer basierend auf den heute vorhandenen Ressourcen hat. In diesen 13 Jahren sollten nach Plan 1,35 Milliarden Pfund Zink und 536 Millionen Pfund Blei aus dem Boden geholt werden. Hinzu kommen noch Nebenprodukte wie Silber. Dadurch werden die reinen operativen Kosten sehr niedrig bei 0,60 US-Dollar je Pfund Zink erwartet. Damit dürfte die Mine einen Umsatz von gut 2 Milliarden Can-Dollar und einen Vorsteuergewinn von gut 900 Millionen Can-Dollar erreichen. Angenommen werden dabei Zink- und Bleipreise von 1,10 und 1,00 US-Dollar je Pound.

Abgezinst mit 8 Prozent ergibt dies einen Net-Present-Value (NPV, innerer Wert) von brutto 340,8 Millionen Can-Dollar. Steuern und Abgaben einberechnet bleiben immer noch 210 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Heute ist das Unternehmen gerade einmal gut 50 Millionen Can-Dollar an der Börse wert. Bedenkt man zudem, dass die neuesten Erkenntnisse des Winterbohrprogramms weitere gute Zink- und Bleigrade in von der PEA nicht erfassten Gebieten umfasst, dann scheint die Darnley Bay Resources-Aktie derzeit unterbewertet. Mit weiteren Explorationserfolgen und Ressourcen-Neueinschätzungen dürfte daher eine Neubewertung für die Aktie kommen.

Die hohen Chancen werden von Anlegern jedoch wie immer im Bergbau durch hohe Risiken erkauft. Daher muss die Darnley-Aktie als spekulatives Investment und nur als Depotbeimischung betrachtet werden. Doch die Chancen überwiegen aus heutiger Sicht die Risiken. Immerhin würden je 10 Prozent, die die Rohstoffpreise über die in der PEA verwendeten steigen würden, eine Erhöhung des Vorsteuer-NPV von 156 Millionen Can-Dollar bedeuten.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





