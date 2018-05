Rohölpreise: Gegenbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach der lang anhaltenden Rally der letzten Monate, bei der die Rohölpreise auf Jahressicht von rund 50 USD pro Barrel Brent Ende Mai 2017 zwischenzeitlich um annähernd 60% auf über 80 USD stiegen, zeigten die globalen Rohölnotierungen vergangene Woche eine Gegenbewegung und schlossen mit rund 76,05 USD pro Barrel Brent um 3,6% leichter als in der Vorwoche, so die Analysten der NORD LB.



Nachdem sich die geopolitischen Sorgen der Marktteilnehmer bezüglich der Sanktionen gegen den iranischen Erdölexport sowie die Befürchtung einer erneuten Beschleunigung des Niedergangs der venezolanischen Erdölproduktion im Nachgang der Wiederwahl Präsident Maduros zu bewahrheiten schienen, habe ein überraschend starker Anstieg der US-Rohöllagermengen um 5,8 Millionen Barrel am Mittwoch für preissenkende Signale gesorgt. Im Marktkonsens sei ein Lagermengenabbau von rund 1,6 Millionen Barrel erwartet worden. Parallel trage ein deutlicher Sprung der US-Oil-Rig Counts um 15 neue Einheiten auf nunmehr 859 aktive Fördertürme zur Entlastung der sich kürzlich immer weiter einengenden Angebots-Nachfrage-Bilanz bei.









Die Frage ob der derzeitige Preisrücksetzer den Beginn einer längeren Konsolidierungsphase markiere, hänge derweil zentral von der Reaktion der OPEC auf die zu erwartenden Exportausfälle im Iran und Venezuela ab. Selbst ohne weitere Ausfälle spiegele die erneute Rekord-Compliance Rate von 152% im vergangenen Monat eine tägliche Produktionskürzung zwischen 700 und 900 Tsd. Barrel pro Tag wieder, die dem Markt derzeit zusätzlich zu den avisierten 1,8 MB täglich entzogen würden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters stehe nun nach einem Treffen der Energie-/Ölminister Russlands, Saudi Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate am vergangenen Freitag in St. Petersburg eine Ausweitung der täglichen Produktion um rund 1 MB pro Tag für das zweite Halbjahr 2018 im Raum. Da nicht alle beteiligten Förderländer ohne weiteres in der Lage seien ihre Produktion kurzfristig auszuweiten und diese damit im Falle von Produktionsausweitungen sowie den damit verbundenen negativen Preiseffekten vor Gewinneinbußen stünden, bestehe innerhalb des Förderkartells zwar breite Uneinigkeit über den Vorstoß zur Aufweichung der Förderbegrenzung. Jedoch würde letztlich schon ein Alleingang dieser drei größten Produzenten für klare Verhältnisse sorgen und die globale Angebotsmenge substantiell beeinflussen.In diesem Spannungsfeld stünden die weiteren Äußerungen der entsprechenden Funktionäre bis zur nächsten OPEC Sitzung am 22. Juni im Fokus der Marktteilnehmer. Aufwärtspotenzial berge hierbei vor allem eine geringere oder ausbleibende Reaktion des Förderkartells auf die bestehenden und zusätzlich zu erwartenden Ausfälle in Venezuela und dem Iran. Gegenteilig würde eine Lockerung der Cuts um die im Raum stehenden 1 Million Barrel pro Tag, oder eine noch stärkere Kompensation im Zusammenspiel mit der weiter anziehenden US-Produktion eine etwaige Konsolidierungsphase unterstützen(28.05.2018/ac/a/m)