Rohöl: Preisauftrieb sind Grenzen gesetzt

Zuletzt kam reichlich Bewegung in die weltweiten Ölmärkte. DieNotierungen konnten sich deutlich erholen. Allerdings spricht einigesdafür, dass dem Preisanstieg einige Grenzen gesetzt sind.Lange Zeit kam der Rohölpreis nicht so richtig vom Fleck. DieOrganisation erdölexportierender Länder (OPEC) hatte sich zwar miteinigen Nicht-OPEC-Ländern wie Russland darauf geeinigt, dieFördermengen zu senken, doch anspringen wollten die Ölnotierungendeshalb nicht. Auch weil einige OPEC-Mitglieder von vorneherein von denProduktionskürzungen ausgenommen waren und sich andere nicht vollständigan die vereinbarten Produktionsmengen hielten. Zuletzt schienen dievereinbarten Förderkürzungen jedoch immer besser Früchte zu tragen.Klammheimlich schossen die Rohölpreise nach oben. Die Nordseesorte Brentwar so teuer wie seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr. Allerdingskonnte sich die OPEC diesen Erfolg nicht alleine zuschreiben.Die weltweite Konjunktur läuft auf Hochtouren. Da Rohöl immer noch einelementarer Bestandteil der Wirtschaft ist, ist die Nachfrageentsprechend hoch. Während international die USA und China als Zugpferdefungieren, kann sich in Europa vor allem Deutschland hervortun. LautAngaben des Statistischen Bundesamtes vom 14. November wuchs die größteVolkswirtschaft Europas im dritten Quartal 2017 gegenüber dem Vorquartalum 0,8 Prozent. In der ersten Jahreshälfte war das BIP ebenfallsdeutlich gestiegen, und zwar um 0,6 Prozent im zweiten und 0,9 Prozentim ersten Quartal. Darüber hinaus hat die jüngste Hurrikan-Saison imGolf von Mexiko für einige Turbulenzen gesorgt. Es dauert einige Zeit,bis die Produktion auf den Ölplattformen wieder anlaufen kann.Preisfördernd wirkt aber auch die Aussicht auf eine Verlängerung derjüngsten Förderkürzungen vonseiten der OPEC auf ihrer kommenden Sitzungam 30. November in Wien. Die Entwicklungen rund um das saudi-arabischeHerrscherhaus sorgen wiederum für neue Unsicherheiten und damit einengewissen Preisdruck, genauso wie die weiteren politischen Spannungen imgesamten Nahen Osten.Allerdings gibt es auch einige Faktoren, die gegen einen allzu steilenPreisanstieg bei Rohöl sprechen. Die Internationale Energieagentur (IEA)hat ihre Prognosen für die Ölnachfrage gesenkt. Die Prognosen für 2017und 2018 wurden um 50.000 bzw. 190.000 Barrel pro Tag nach untengefahren. In diesem Jahr soll die Nachfrage nur noch um 1,5 MillionenBarrel pro Tag steigen und im kommenden Jahr um 1,3 Millionen Barrel.Darüber hinaus wird ein deutlicher Anstieg des Angebots in Aussichtgestellt. Die Marktexperten erwarten vor allem, dass dieUS-Fracking-Industrie die jüngste Preiserholung dazu nutzen wird,weitere stillgelegte Bohrlöcher zu reaktivieren.Interessant für die Ölpreisentwicklung ist auch der Blick auf denUS-Dollar, da der Rohstoff hauptsächlich in der US-Währung gehandeltwird. Ein stärkerer Greenback schadet tendenziell denRohstoffnotierungen, da sich die Anschaffung verteuert und dies auf dieNachfrage drückt. Dabei spricht einiges für eine stärkere US-Währung,vor allem im Vergleich zum Euro. Schließlich treibt die US-Notenbank Feddie Zinswende voran, während die EZB ihre monatlichen Anleihenkäufehalbieren wird, jedoch die Zinsen weiterhin auf ihrem derzeitigenRekordtief hält. Auch aus diesem Grund könnten Ölpreissteigerungen nichtganz so üppig ausfallen wie von einigen Marktteilnehmern gehofft.

© Deutsche Bank AG 2017
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.